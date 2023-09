Istraživanje čudnog svijeta zapetljanosti: Fazni prijelaz u informacijama

By

Godine 1935. Albert Einstein i Erwin Schrödinger našli su se u sporu oko prirode stvarnosti. Einstein je vjerovao u princip lokalnosti, koji je tvrdio da nijedan događaj na jednoj lokaciji ne može trenutno utjecati na udaljenu lokaciju. Schrödinger je, s druge strane, otkrio isprepletenost, fenomen u kvantnoj mehanici gdje se dvije čestice povezuju i njihove sudbine se isprepliću.

Dok je Ajnštajn smatrao da je zapetljanost uznemirujuća i tvrdio je da to krši njegovu predstavu o lokalitetu, današnji fizičari su to shvatili drugačije. Oni sada znaju da zapetljanost nema dalji uticaj ili moć da dovede do određenog ishoda na daljinu. Umjesto toga, može samo distribuirati znanje o tom ishodu. Eksperimenti sa zapetljanjem postali su rutina posljednjih godina i dobili su Nobelovu nagradu.

Ali zapetljanost ima više od parova čestica. Nedavna istraživanja su otkrila da se zapetljanost može širiti kroz grupe čestica, formirajući zamršenu mrežu nepredviđenih okolnosti. Ova mreža može biti poremećena čestim mjerenjima, uzrokujući uništenje zapleta i sprječavajući formiranje mreže. Fizičari su ovu tranziciju iz stanja mreže u stanje bez mreže nazvali faznom tranzicijom u informacijama.

Kako bi dalje razumjeli ovu faznu tranziciju, nekoliko timova fizičara izveli su meta-eksperimente koristeći kvantne kompjutere. Ovi eksperimenti imali su za cilj mjerenje kako sama mjerenja utiču na protok informacija. Potvrđena je delikatna ravnoteža između uplitanja i mjerenja, što je potaknulo daljnja istraživanja mogućnosti isprepletenosti i mjernih interakcija.

Jedna saradnja naišla je na tranziciju zapetljavanja tokom razgovora uz ljepljivi puding od karamele. Fizičari Brian Skinner i Adam Nahum raspravljali su o odnosu između zapetljanosti i informacija. Shvatili su da mjerenje zapletenih čestica može smanjiti neznanje o stanju drugih čestica. Količina za koju mjerenje smanjuje neznanje poznata je kao entropija isprepletenosti, mjerena u bitovima.

Skinner i Nahum proširili su ovaj koncept na lanac čestica, gdje zapetljanost skače s jedne čestice na drugu. Otkrili su da entropija isprepletenosti može dati uvid u to koliko je lanac potpuno zapetljan. Pomjeranjem vremena mjerenja, otkrili su fazni prijelaz iz stanja mreže u stanje bez mreže.

Ovo istraživanje naglašava složenost i potencijal isprepletenosti u svijetu kvantne mehanike. On pokazuje da zapetljanost može postojati izvan parova čestica i ima dalekosežne implikacije na distribuciju i strukturu informacija.

Definicije:

– Zaplitanje: U kvantnoj mehanici, isprepletenost je fenomen u kojem se dvije čestice povezuju i njihove sudbine se isprepliću.

– Lokalitet: Princip lokaliteta kaže da nijedan događaj na jednoj lokaciji ne može trenutno utjecati na udaljenu lokaciju.

– Fazni prijelaz: U fizici, fazni prijelaz se odnosi na promjenu stanja materije, kao što je iz tekućine u čvrsto.

– Entropija isprepletenosti: Entropija isprepletenosti kvantificira isprepletenost između dva objekta ili količinu informacija o jednom objektu pohranjenih nelokalno u drugom.

izvori:

– Originalni izvor: članak Natalie Wolchover iz časopisa Quanta

– Nisu navedeni dodatni izvori