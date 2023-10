Kiša meteora Orionida: Spektakularni nebeski događaj

By

Kiša meteora Orionid, koju NASA opisuje kao jednu od najljepših kiša u godini, trebala bi dostići vrhunac u narednim danima. Poznati po svojoj sjajnosti i brzini, meteori Orionida putuju brzinom od nevjerovatnih 148,000 milja na sat ili 41 milju u sekundi. Neki od ovih meteora za sobom ostavljaju sjajne vozove napravljene od krhotina, dodajući sjaj nebeskom prikazu.

Prema NASA-i, meteori će biti uokvireni nekim od najsjajnijih zvijezda na noćnom nebu, pružajući spektakularnu pozadinu za posmatrače. Pljusak je počeo 26. septembra i trajaće do 22. novembra, ali se vrhunac očekuje 21. oktobra. Tokom ovog vremena, gledaoci na nebu bez mjeseca mogu očekivati ​​da vide oko 23 meteora na sat.

Kiša meteora Orionid nastaje svake godine kada Zemlja prođe kroz područje ispunjeno krhotinama s Halejeve komete. Ovaj krhotine, koje se sastoje od čestica prašine iz komete, odgovorne su za svjetlosne trake koje se vide kao meteori kada se sudare sa Zemljinom atmosferom.

Da biste promatrali kišu meteora Orionid, najbolje je pronaći lokaciju udaljenu od izvora svjetlosti. Očima je potrebno otprilike 30 minuta da se prilagode mraku, što omogućava bolju vidljivost meteora. Na sjevernoj hemisferi preporučuje se ležanje na leđima sa stopalima okrenutim prema jugoistoku, dok se na južnoj hemisferi savjetuje da stopala budu usmjerena na sjeveroistok.

Lociranje sazviježđa Orion, po kojem je kiša meteora dobila ime, odvešće posmatrače do radijantne tačke na nebu. Međutim, za spektakularniji pogled, najbolje je gledati najmanje 45 do 90 stepeni od Oriona, jer će to učiniti da meteori izgledaju duže i impresivnije.

Nakon oktobra, ljubitelji astronomije mogu se radovati kiši meteora Leonid u novembru. Leonidi, uzrokovani krhotinama komete Tempel-Tuttle, nakratko će se preklapati sa Orionidima prije nego što dostignu svoj vrhunac 18. novembra.

Ljepota kiše meteora leži u čudu svjedočenja nebeskih objekata u interakciji sa Zemljinom atmosferom. Služi kao podsjetnik na prostranost i veličanstvenost našeg svemira. Dakle, označite svoje kalendare i pripremite se da budete zadivljeni sjajem meteorske kiše Orionid!

Definicije:

Orionidska meteorska kiša: Godišnja kiša meteora koja se javlja kada Zemlja prođe kroz krhotine koje je ostavila Halejeva kometa.

Halejeva kometa: Čuvena periodična kometa kojoj je potrebno oko 76 godina da kruži oko Sunca.

Radiant point: Tačka na nebu iz koje izgleda da potiču meteori u kiši meteora.

izvori:

– NASA

– Američko meteorsko društvo