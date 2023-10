Nema nade da će se probuditi Chandrayaan-3-ov lunar i rover, kaže svemirski naučnik

Istaknuti svemirski naučnik izjavio je da više nema nade za oživljavanje mjesečevog lendera i rovera Chandrayaan-3, što ukazuje na mogući kraj treće indijske lunarne misije. AS Kiran Kumar, bivši predsjednik ISRO-a, potvrdio je da je, ako je postojala ikakva mogućnost oživljavanja, to do sada trebalo da se dogodi. Napori da se uspostavi komunikacija sa lenderom Vikram i roverom Pragjan traju od 22. septembra, ali do sada nisu primljeni signali. Međutim, ISRO je naveo da će se pokušaji kontakta nastaviti.

Misija Chandrayaan-3 ušla je u istoriju 23. avgusta kada je Indija postala prva zemlja koja je sletela blizu južnog pola Meseca i četvrta u svetu koja je postigla meko sletanje na površinu Meseca. Lender i rover su stavljeni u stanje mirovanja prije zalaska sunca na Mjesec 2. odnosno 4. septembra, s nadom da će se probuditi pri sljedećem izlasku sunca 22. septembra. Ciljevi misije, uključujući demonstriranje sigurnog i mekog slijetanja, istraživanje rovera i naučne eksperimente na licu mjesta, uspješno su postignuti.

Zvaničnici ISRO-a izrazili su nadu da će, ako se komunikacija ponovo uspostavi, to pružiti dodatne eksperimentalne podatke za dalja istraživanja površine Mjeseca. Uspjeh misije također uključuje prikupljanje podataka na licu mjesta iz ranije neistražene regije južnog pola, koji će biti vrijedni za buduće misije. Iako se raspravljalo o planovima za misiju vraćanja uzoraka, nije dat vremenski okvir.

