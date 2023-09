Nova tehnologija omogućava naučnicima da vizualizuju zvučne talase i nesavršenosti u kristalima

By

Istraživači su napravili revolucionarno otkriće u oblasti nauke o materijalima razvijajući tehnologiju koja im omogućava da vizualizuju zvučne talase i mikroskopske defekte unutar kristala. Ovaj inovativni proboj ima potencijal da premosti jaz između ultrabrzih atomskih kretanja i makroskopskih fenomena.

Tim naučnika sa Univerziteta Stanford, Tehničkog univerziteta u Danskoj i Nacionalne akceleratorske laboratorije SLAC konstruisao je napredni rendgenski mikroskop sposoban da direktno posmatra zvučne talase na nivou rešetke unutar kristala. Koristeći ovu tehnologiju, istraživači mogu steći dubok uvid u brze transformacije materijala i njihove karakteristike koje proizlaze.

Atomska struktura kristalnih materijala igra značajnu ulogu u određivanju njihovih svojstava i primjene. Razumijevanje prisustva defekata i atomskih pomaka unutar kristalne rešetke je ključno za razumijevanje zašto određeni materijali postaju jači ili krhkiji pod određenim uvjetima.

Tradicionalno, bilo je izazovno proučavati dinamiku ovih defekata i izobličenja u realnom vremenu na odgovarajućim skalama. Međutim, ova nova studija efikasno rješava ovo ograničenje. Istraživači su generisali zvučne talase unutar dijamantskog kristala i koristili rendgenski mikroskop da bi uhvatili suptilna izobličenja unutar rešetkaste strukture kristala. Sinhronizacijom sa prirodnim vremenskim skalama vibracija atomske skale, bili su u mogućnosti da posmatraju izobličenja sa velikim detaljima.

Kako bi razlikovali devijacije uzrokovane zvučnim valovima i defektima, naučnici su strateški postavili specijalizovano rendgensko sočivo duž snopa. Ovo sočivo je filtriralo netaknute dijelove kristala i fokusiralo opažanja na područja gdje su prisutne strukturne promjene.

Ovaj revolucionarni razvoj nudi neinvazivnu metodu visoke rezolucije za posmatranje brzih transformacija materijala. Ranije je istraživanje u ovoj oblasti bilo ometano nedostatkom alata koji bi mogli uhvatiti ove brze promjene. Sposobnost vizualizacije i razumijevanja ovih transformacija ima implikacije u različitim poljima, uključujući nauku o materijalima, fiziku, geologiju i proizvodnju.

Sticanjem uvida u promjene na nivou atoma koje prethode makroskopskim događajima, istraživači mogu unaprijediti svoje razumijevanje fenomena kao što su širenje topline i dinamika zvučnih valova. Ova nova tehnologija otvara mogućnosti za proučavanje rijetkih događaja uzrokovanih defektima i lokaliziranim stimulansima unutar kristala, bacajući svjetlo na poticajne događaje koji dovode do faznih transformacija većih razmjera, topljenja i kemijskih reakcija.

Istraživački rad koji detaljno opisuje ovaj pionirski rad, pod naslovom “Snimanje akustičnih talasa u realnom vremenu u rasutim materijalima pomoću rendgenske mikroskopije,” objavljen je u Proceedings of the National Academy of Sciences.

