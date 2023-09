Nova formacija superkontinenta mogla bi ugroziti ljude i sisare za 250 miliona godina

By

Istraživači sa Univerziteta u Bristolu koristili su superkompjuterske klimatske modele da predvide formiranje novog "superkontinenta" za 250 miliona godina, poznatog kao Pangea Ultima. Očekuje se da će ovo spajanje kontinenata dovesti do ekstremnih klimatskih uslova koji bi planetu učinili praktično nenastanjivom za ljude i sisare.

Istraživači su simulirali trendove temperature, vjetra, kiše i vlažnosti za Pangea Ultima, uzimajući u obzir faktore poput kretanja tektonskih ploča, kemije oceana i biologije. Otkrili su da će formiranje superkontinenta rezultirati češćim vulkanskim erupcijama, ispuštanjem ugljičnog dioksida u atmosferu i dovesti do globalnog zagrijavanja. Pored toga, Sunce bi postalo sjajnije, emitujući više energije i dalje povećavajući temperaturu Zemlje.

Kombinacija ovih faktora dovela bi do široko rasprostranjenih temperatura u rasponu od 40 do 50 stepeni Celzijusa, zajedno sa visokim nivoom vlažnosti. Ljudi i druge vrste bi se borile da prežive u ovim uslovima, jer nisu evoluirali da izdrže dugotrajno izlaganje prekomernoj toploti. Povećana vrućina bi također dovela do nedostatka hrane i izvora vode za sisare.

Iako postoje nesigurnosti u predviđanjima za sada u budućnosti, istraživači procjenjuju da bi samo 8% do 16% zemljišta na Pangea Ultima bilo pogodno za život sisara. Nadalje, nivoi ugljičnog dioksida mogli bi udvostručiti trenutne nivoe ako ljudi nastave sa sagorijevanjem fosilnih goriva. Istraživači naglašavaju da bi ova sumorna perspektiva trebala poslužiti kao podsjetnik na hitnost rješavanja trenutne klimatske krize.

Prema prethodnom izvještaju koji su podržale UN, ako se globalno zagrijavanje ne uspori dramatično, milijarde ljudi i drugih vrsta suočit će se s ozbiljnim izazovima u prilagođavanju na promjenjivu klimu. Ključno je smanjiti emisije stakleničkih plinova i težiti neto nultim emisijama što je prije moguće kako bi se ublažio utjecaj klimatskih promjena.

Nalazi istraživanja naglašavaju važnost rješavanja tekuće klimatske krize i naglašavaju negativne posljedice ljudske emisije stakleničkih plinova. Iako se ekstremni uslovi predviđeni za 250 miliona godina mogu činiti dalekim, već danas doživljavamo štetne efekte klimatskih promjena. Neophodno je poduzeti hitne mjere za očuvanje planete i budućih generacija.

