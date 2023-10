Superbolts: Razotkrivanje misterija iza najsnažnijih udara groma u prirodi

By

Revolucionarna studija koju su sproveli istraživači sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu i Univerziteta u Washingtonu bacila je svjetlo na zagonetni fenomen superboltova. Ovi rijetki i zapanjujuće snažni udari groma, koji čine manje od 1 posto svih događaja groma, mogu osloboditi čak hiljadu puta više energije od običnih udara.

Studija, koja obuhvata podatke o udarima groma prikupljene između 2010. i 2018. od globalne mreže za lokacije munje, otkrila je ključni faktor koji doprinosi pojavi superboltova. Nalazi otkrivaju da blizina zone električnog punjenja olujnog oblaka površini kopna ili okeana povećava vjerovatnoću superboltova.

Naučnici su ranije primijetili da regije poput sjeveroistočnog Atlantskog oceana, Sredozemnog mora i visoravni Altiplano u Peruu i Boliviji imaju veću učestalost munja. Ova područja karakteriziraju kratke udaljenosti između zone punjenja i hladnih okeanskih voda ili planinskih površina na velikim nadmorskim visinama.

Objašnjenje leži u činjenici da se zona punjenja, u kojoj dolazi do elektrifikacije, stvara iznad nivoa temperature zraka od 0 °C (32 °F). Hladan vazduh iznad okeana približava ovaj nivo površini, dok planine na većoj nadmorskoj visini izazivaju podizanje vazduha, što dovodi do hlađenja i približavanja nivoa od 0 °C površini. Kraća udaljenost između zone punjenja i površine kopna ili oceana smanjuje električni otpor, što dovodi do veće struje i intenzivnijeg udara groma.

Koristeći različite parametre podataka, uključujući visinu kopna i vode, visinu zone punjenja, temperaturu oblaka na različitim nivoima i koncentraciju aerosola u oblacima, istraživači su konstruisali globalnu mapu koja je istakla vezu između ovih faktora i jačine groma. Iznenađujuće, nisu pronašli nikakvu korelaciju između superbolt munje i mješavine aerosola, poput pustinjske prašine, što je u suprotnosti s prethodnim studijama.

Razumijevanje mehanike superboltova nije samo ključno za predviđanje njihove pojave i minimiziranje potencijalnih oštećenja struktura i plovila, već i za razumijevanje utjecaja klimatskih promjena. Dalja istraživanja su neophodna da bi se utvrdilo da li će zagrevanje planete rezultirati povećanjem ili smanjenjem munje superbolta i kako će promene temperature i vlage uticati na ove događaje. Tim također planira istražiti druge faktore koji mogu doprinijeti formiranju superbolta, kao što su varijacije u solarnom ciklusu ili Zemljino magnetsko polje.

Ova studija označava značajan korak naprijed u razotkrivanju misterija oko superboltova, pružajući naučnicima veliki napredak i jasniju sliku o njihovoj pojavi. Iako ima još mnogo toga za istražiti, ovi nalazi služe kao značajan dio slagalice, motivirajući dalja istraživanja kako bismo proširili naše razumijevanje ovih izuzetnih prirodnih fenomena.

