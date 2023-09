Novi model otkriva sinkronizirani pokret Cilia potaknut graničnim regijama

Nedavna studija koju su sproveli naučnici iz MPI-DS otkrila je zajednički organizacioni obrazac koji dijele različiti sistemi, uključujući publiku na fudbalskom stadionu, noge stonoge i cilije u našim plućima.

Koordinacija udaranja cilija ključna je za njihovo sinkronizirano kretanje. Za razliku od koordinisanih akcija fudbalskih navijača ili centralnog nervnog sistema koji kontroliše noge stonoge, cilijama nedostaje centralizovan sistem kontrole. Međutim, oni se oslanjaju na nerecipročne interakcije i uticaj graničnih regiona da bi postigli sinhronizaciju.

Istraživači su istakli ključnu ulogu pograničnih regija u koordinaciji cilija. Kada se cilije spajaju, sinkroniziraju se tako što lagano udaraju ispred svojih susjeda s jedne strane i blago iza susjeda s druge strane, stvarajući talasastu šaru. Ovu sinhronizaciju pokreću granični regioni i olakšava tečnost koja okružuje cilije.

Zanimljivo je da cilije jedna na drugu ne vrše jednaku silu jedna na drugu. U zavisnosti od njihovog položaja, cilija može biti više pogođena svojim susjedom nego obrnuto. Ovaj fenomen, posebno u gusto zbijenim sistemima cilija, dovodi do usmjerenog, nerecipročnog uzorka koji formira val.

Granične regije djeluju kao pejsmejkeri, privlačeći druge cilije na kaskadni način. Ovo zapažanje dovodi u pitanje prethodne modele koji su pretpostavljali da granice remete poredak.

Ovaj novi model nudi uvid u samoorganizaciju žive materije i naglašava važnost površinskih svojstava u razumijevanju mehanizama sinhronizacije. Nalazi premošćuju jaz između mikroskopske i makroskopske skale, otkrivajući zapanjujuće sličnosti u organizacionim principima.

Sveukupno, ova studija baca svjetlo na koordinirani uzorak otkucaja cilija i ulogu koju imaju pogranični regioni u pokretanju njihovog sinkroniziranog pokreta.

Izvor:

– David J. Hickey et al, Nerecipročne interakcije dovode do brze sinhronizacije cilijuma u konačnim sistemima, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

– Citiranje: Novi model opisuje sinkronizirano kretanje cilija koje pokreću pogranične regije (2023., 29. septembar) preuzeto 29. septembra 2023. sa Phys.org.