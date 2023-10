Sljedeće odredište Perseverance Rovera: Jurabi Point

By

Perseverance rover je završio svoj prvi osnovni uzorak jedinice margine i sada se priprema za istraživanje svoje sljedeće destinacije u Margin kampanji. Ova sledeća stanica je lokacija pod nazivom „Jurabi Point“, koju su naučnici tima veoma očekivali čak i pre sletanja na Mars.

Prije nego što krene u Jurabi Point, rover završava svoja istraživanja na trenutnom radnom prostoru. Nakon prikupljanja podataka od prve abrazije marginalne jedinice, rover je izveo kratku vožnju, ili „udaranje“, do obližnjeg područja od interesa. Slike snimljene kamerom Mastcam-Z otkrile su neke zakrivljene karakteristike u stijeni, a kratko istraživanje korištenjem daljinskih naučnih instrumenata kao što je SuperCam pružit će uvid u sedimentne strukture i istoriju vremenskih prilika marginalne jedinice.

Kada se ovo istraživanje završi, rover će krenuti na otprilike 1 km vožnje sjeverno do Jurabi Pointa. Ono što Jurabi Point čini naučno zanimljivim je to što je to "trostruki spoj" - mjesto gdje se ukrštaju tri različite geološke jedinice. Ove jedinice uključuju jedinicu bogatu gromadama, gornju lepezastu sedimentnu stijenu i marginalnu jedinicu. Istražujući kontakte između ovih jedinica, naučnici se nadaju da će razjasniti njihove starosne odnose i potencijalno uzorkovati kamenu gromadu, što je u prethodnom pokušaju bilo neuspješno.

Nakon proučavanja trostrukog spoja na Jurabi Pointu, sljedeći plan rovera je da krene na zapad i dokumentira promjene u jedinici margine dok se vozi uzbrdo. Margin kampanja će se zaključiti po prvi put spuštanjem u dolinu Neretve. Ovaj riječni kanal hrani zapadni ventilator, a rover će istražiti zagonetnu stijenu svijetlih tonova izloženu unutar zida kanala.

Predstojeće putovanje rovera Perseverance do Jurabi Pointa i dalje pružit će vrijedne uvide u geologiju i povijest Marsa, doprinoseći našem razumijevanju prošlosti planete nastanjivosti i potencijala za život.

