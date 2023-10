NASA-ina psihološka misija: Istraživanje metalom bogatog asteroida

By

NASA je nedavno pokrenula misiju Psyche, svemirsku letjelicu koja putuje do asteroidnog pojasa kako bi proučavala asteroid poznat kao Psiha. Vjeruje se da je ovaj određeni asteroid bogat metalima, što ga čini jedinstvenim predmetom proučavanja naučnika. Misija ima za cilj steći uvid u sastav i jezgro planeta sličnih našoj.

David Lawrence, glavni član stručnog osoblja u Laboratoriji za primijenjenu fiziku Univerziteta Johns Hopkins, vodeći je istraživač za jedan od instrumenata na svemirskoj letjelici Psyche. Instrument, spektrometar gama zraka i neutrona, pomoći će u analizi sastava asteroida.

Nilski konji: snažne čeljusti, neefikasni žvakači

Uprkos snažnim čeljustima i zastrašujućim zubima, nilski konji su iznenađujuće neefikasni žvakači. Studija objavljena u PLOS One otkriva da se nilski konji bore s pokretom mljevenja neophodnim za efikasno žvakanje hrane. Čini se da je njihova sposobnost žvakanja žrtvovana u korist korištenja čeljusti za borbu.

Marcus Clauss, profesor sa Univerziteta u Cirihu, i njegove kolege su proveli studiju. Otkrili su da nilski konji imaju jedinstvene kvalitete koje im omogućavaju da vrše silu svojim čeljustima, ali ne i žvaću u tradicionalnom smislu.

Sinhronizirajuća moć muzike

Slušanje muzike ne samo da donosi zadovoljstvo, već i stvara zajednička iskustva među slušaocima. Studija koju je proveo Wolfgang Tschacher, psiholog sa Univerziteta u Bernu, otkriva da ljudi koji prisustvuju koncertima klasične muzike sinhronizuju svoje pokrete, otkucaje srca i disanje. Ova sinhronizacija je duboko ukorijenjena u našoj evolucijskoj prošlosti.

Tschacher je koristio nosive senzore i tehnologiju snimanja pokreta kako bi izmjerio odgovore publike na koncertu. Njegovo istraživanje, objavljeno u Scientific Reports, pruža uvid u dubok uticaj muzike na ljudske fiziološke procese i kolektivna iskustva.

Cicadas: A Booming Ecosystem Impact

Periodična pojava cikada svakih 17 godina ima značajne posljedice po šumske ekosisteme. Istraživanje koje je provela biolog Zoe Getman-Pickering sa Univerziteta George Washington pokazuje da kada se cikade pojave, one pružaju obilan izvor hrane za različite životinje, uključujući ptice. To dovodi do smanjenja broja grabežljivaca ptica na gusjenicama, što rezultira većim oštećenjem listova na stablima hrasta.

Studija, objavljena u časopisu Science, naglašava složene kaskadne efekte koje ciklični porast populacije cikada ima na ekosistem.

Duboko morsko rudarstvo: Odmjeravanje rizika i nagrada

Raste komercijalni interes za iskopavanje vrijednih metala iz dubokog okeanskog dna. Međutim, nedavne ekspedicije su također otkrile da su dubokomorski ekosistemi dom rijetkim i osjetljivim oblicima života. Istraživači koji istražuju hidrotermalne izvore bogate mineralima u Tihom okeanu otkrili su podzemna pećinska staništa puna života. Ova staništa bi potencijalno mogla biti povezana, što ukazuje na potrebu za daljim istraživanjem prije nego što se izvode bilo kakve rudarske aktivnosti.

U drugoj vrsti okoliša, koja se naziva polimetalni noduli, vrijedni minerali su rasuti po morskom dnu. Muriel Rabone, iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu, i njene kolege procjenjuju da bi mogle postojati hiljade nepoznatih vrsta koje žive na i blizu ovih nodula. Studija, objavljena u Current Biology, naglašava važnost razumijevanja ovih ekosistema prije nego što se iskoriste njihovi potencijalni resursi.

izvori:

– NASA-ina metalna misija, gladni nilski konji loše žvaču, muzika nas sinhronizuje, bum cikada je propast drveća i rizici i nagrade dubokomorskog rudarenja – Quirks & Quarks s Bobom McDonaldom (izvor)

– Psyche Mission – NASA (izvor)

– Psiha – Laboratorija za primijenjenu fiziku Univerziteta Johns Hopkins (izvor)

– Gladni nilski konji ne žvaću baš dobro – Quirks & Quarks (izvor)

– Muzika čini da vam se srce lupa kao i srca drugih ljudi – Quirks & Quarks (izvor)

– Cikade bum i drveće se pokvari – Quirks & Quarks (izvor)

– Razumijevanje rizika i koristi od dubokomorskog rudarenja – Quirks & Quarks (izvor)