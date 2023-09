NASA-in helikopter na Mars postavio novi rekord visine na Crvenoj planeti

By

NASA-in helikopter na Marsu, Ingenuity, postigao je novi rekord leta na crvenoj planeti. Tokom svog 59. leta, Ingenuity je dostigao visinu od 20 metara, nadmašivši prethodni rekord za 6 metara.

Najnovije dostignuće Ingenuityja objavila je NASA-ina Laboratorija za mlazni pogon (JPL), koja nadgleda misiju koja također uključuje rover Perseverance. Let je prvenstveno bio fokusiran na guranje Ingenuityja da postigne novi rekord visine, jer je sletio nazad na isto mjesto odakle je poletio.

Od svog prvog leta u aprilu 2021., Ingenuity je napravio značajan napredak. Tokom svog početnog leta, lebdio je 3 metra iznad površine Marsa 39.1 sekundu, što je dokazalo da može postići let na pogon uprkos tankoj atmosferi Marsa. U narednim letovima Ingenuity je ostao u zraku čak 169.5 sekundi, prešao udaljenosti do 709 metara i dostigao brzinu do 15 milja na sat (6.5 metara u sekundi).

Performanse Ingenuityja su nadmašile očekivanja, jer je helikopter pomogao roveru Perseverance snimajući snimke iz zraka za planiranje rute u krateru Jezero. Nadalje, Ingenuity je pokazao svoju otpornost oporavkom od raznih tehničkih problema na tom putu.

NASA planira iskoristiti znanje stečeno od Ingenuityja za razvoj naprednijih verzija helikoptera za buduće misije na Mars, a potencijalno čak i misije izvan crvene planete.

