Budućnost Međunarodne svemirske stanice: NASA predlaže američko deorbitno vozilo

NASA je objavila planove za povlačenje Međunarodne svemirske stanice (ISS) do kraja decenije. Kao dio planiranog povlačenja stanice, NASA je predložila razvoj američkog Deorbit Vehicle (USDV), svemirske letjelice dizajnirane da sigurno deorbitira ISS. ISS, zajedničko ulaganje pet svemirskih agencija, radi od 1998. godine i trebalo bi da nastavi do 2030. godine, a Rusija će se obavezati najmanje do 2028. godine.

Sigurna deorbita ISS-a je zajednička odgovornost svih pet svemirskih agencija, s ciljem izbjegavanja naseljenih područja. U pripremi za povlačenje ISS-a, NASA nastoji da svoje operacije u niskoj Zemljinoj orbiti prebaci na platforme u komercijalnom vlasništvu i kojima upravlja. Ova promjena ima za cilj osigurati kontinuirani pristup i prisustvo u prostoru za istraživanje, razvoj tehnologije i međunarodnu saradnju.

Prethodne strategije za skretanje sa ISS-a uključivale su korištenje više svemirskih letjelica Roscosmos Progress. Međutim, nedavne procjene navele su NASA-u da predloži razvoj nove svemirske letjelice, USDV, koja bi pružila robusnije mogućnosti za odgovornu deorbitu. USDV će se fokusirati na završnu deorbitnu aktivnost i može biti ili novi dizajn svemirske letjelice ili modifikacija postojeće letjelice. Biće dizajniran da funkcioniše na svom prvom letu i ima dovoljnu redundantnost i sposobnost oporavka od anomalija da izvrši kritično sagorevanje iz orbite.

Razvoj USDV-a će biti složen i dugotrajan napor, koji će zahtijevati godine razvoja, testiranja i sertifikacije. Međutim, ova predložena svemirska letjelica predstavlja značajan pomak u NASA-inom pristupu skidanju s ISS-a i osigurava sigurno i kontrolirano rasklapanje svemirske stanice.

