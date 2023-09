NASA-in astronaut Tracy Caldwell Dyson pridružit će se ruskoj posadi na svemirskoj misiji 2024.

NASA-in astronaut Tracy Caldwell Dyson najavljen je kao dio posade za misiju svemirske letjelice MS-25 Soyuz, koja bi trebala biti lansirana u martu 2024. Ovo će biti Dysonovo treće putovanje u orbitu, a pridružit će joj se kosmonaut Roskosmosa Oleg Novitskiy i Bjelorusija Učesnica svemirskih letova Marina Vasilevskaya. Misija bi trebala trajati šest mjeseci, a Dyson će se vratiti na Zemlju u jesen 2024.

Sporazum između NASA-e i Roscosmosa omogućava integrirane posade, osiguravajući da na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) postoje odgovarajuće obučeni članovi za održavanje i šetnje svemirom. Također pruža planove za nepredviđene situacije u slučaju bilo kakvih problema s posadom svemirskog broda ili hitnih slučajeva koji zahtijevaju rani povratak na Zemlju.

Dyson’s previous space excursions include a 12-day mission on the space shuttle Endeavour’s STS-118 in 2007, as well as a 174-day stint as a flight engineer for Expedition 23/24 in 2010. She also performed three contingency spacewalks in 2010 to repair a failed pump module.

Novitski, koji je već tri puta bio u svemiru, i Vasilevskaja, koja će biti prva Beloruskinja u svemiru, takođe će biti deo misije MS-25. Novitskiy je akumulirao 531 dan u orbiti i čak je učestvovao u snimanju ruskog svemirskog filma pod nazivom "Izazov" na ISS-u 2021. godine.

Uključivanje članova posade iz različitih zemalja naglašava važnost međunarodne saradnje u istraživanju svemira. S obzirom da NASA i Roscosmos nastavljaju svoje partnerstvo, misija je postavljena na daljnja naučna istraživanja i napredak na ISS-u.

Izvor: NASA, TASS