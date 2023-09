Visokoenergetski elektroni iz Zemljinog magnetnog repa možda stvaraju vodu na Mjesecu

By

Naučnici su otkrili da visokoenergetski elektroni koji se nalaze u plazmi koja okružuje Zemlju stvaraju vodu na Mjesecu. Ovo novo otkriće moglo bi pružiti vrijedan uvid u distribuciju vode po površini Mjeseca, posebno u trajno zasjenjenim područjima koja nikada ne primaju sunčevu svjetlost. Razumijevanje distribucije vode na Mjesecu je ključno za proučavanje njegove evolucije i planiranje budućih misija s ljudskom posadom. Astronauti mogu sakupljati vodu za opstanak, a također se može pretvoriti u gorivo za dalja istraživanja svemira.

Istraživanje, koje je vodio naučnik Šuai Li sa Univerziteta Havaji u Manoi, povezuje formiranje vode na Mesecu sa Zemljinim magnetnim mehurom poznatim kao magnetosfera. Magnetosfera djeluje kao štit, štiteći Zemlju od čestica visoke energije u sunčevom vjetru. Kada solarni vetar stupi u interakciju sa magnetosferom, on stvara dugačak magnetni rep na noćnoj strani Zemlje, nazvan magnetorep. Unutar ovog magnetorepa, visokoenergetski elektroni i ioni formiraju plazma sloj.

Dok Mjesec kruži oko Zemlje, on prolazi kroz ovaj magnetorep, koji ga štiti od nabijenih čestica, dok i dalje dozvoljava svjetlosti da dopre do površine Mjeseca. Prethodna istraživanja su pokazala da kada je mjesec izvan magnetorepa, on je bombardiran solarnim vjetrom i stvaraju se male količine vode. Međutim, očekivalo se da će se formiranje vode značajno smanjiti unutar magnetorepa zbog odsustva protona solarnog vjetra.

Koristeći podatke koje je prikupio Moon Mineralogy Mapper na svemirskoj letjelici Chandrayaan 1, Li i njegov tim su otkrili da je formiranje vode u Zemljinom magnetorepu slično onome kada je mjesec izvan magnetorepa. To sugerira da postoje dodatni procesi ili izvori vode unutar magnetorepa koji nisu direktno povezani s implantacijom solarnog vjetra. Tim je otkrio da elektroni visoke energije u repu magneta proizvode slične efekte kao joni u solarnom vjetru.

Ovo otkriće podržava prethodna Lijeva istraživanja koja su pokazala da kiseonik u repu magneta rđa gvožđe u polarnim regionima Meseca. Naglašava duboku vezu između Zemlje i Mjeseca. Tim će nastaviti da istražuje okruženje plazme oko Meseca i proučava sadržaj vode na lunarnim polovima tokom različitih faza prolaska meseca kroz rep magneta.

Ovo istraživanje je od suštinskog značaja kao dio programa Artemis, koji ima za cilj da vrati ljude na Mjesec do 2026. godine. Otkrića će doprinijeti boljem planiranju i pripremi za produžene misije na površinu Mjeseca i dalje.

