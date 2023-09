Misterija vilinskih krugova se širi: umjetna inteligencija ih identificira u 15 zemalja

Poreklo vilinskih krugova, okruglih diskova neplodne zemlje, dugo je fasciniralo naučnike. Ranije su se ovi krugovi nalazili samo u pustinji Namib u južnoj Africi i australijskoj pustinji. Međutim, nova studija koja koristi umjetnu inteligenciju (AI) identificirala je vegetacijske obrasce koji nalikuju vilinskim krugovima na stotinama lokacija u 15 zemalja na tri kontinenta, što sugerira da je ovaj fenomen rašireniji nego što se ranije mislilo. Studija, objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, analizirala je satelitske snimke visoke rezolucije sušnih ekosistema iz cijelog svijeta u potrazi za uzorcima koji liče na vilinske krugove. Neuronska mreža korištena u studiji bila je obučena da prepozna vilinske krugove analizom slika iz Namibije i Australije.

Studija je identificirala 263 sušne lokacije koje su pokazivale kružne uzorke slične vilinskim krugovima. Ove lokacije su pronađene širom Afrike, Madagaskara, srednje zapadne Azije, te centralne i jugozapadne Australije. Međutim, nisu svi ovi obrasci ispunjavali kriterijume da se smatraju vilinskim krugovima, kako ih je definisao dr. Stephan Getzin, istraživač sa Univerziteta u Getingenu. Vilinske krugove karakterizira snažno uređen, prostorno periodičan obrazac, koji nije bio u potpunosti prisutan u identificiranim obrascima.

Studija je također pružila uvid u okolišne uslove povezane s formiranjem vilinskih krugova. Obrasci su se najvjerovatnije javljali na vrlo suvim, pjeskovitim zemljištima koja su bila visoko alkalna i sa niskim sadržajem dušika. Utvrđeno je da ovi obrasci igraju ulogu u stabilizaciji ekosistema i povećanju otpornosti na poremećaje.

Ekspanzija opažanja vilinskih krugova i upotreba AI za njihovu identifikaciju pružaju nove puteve za istraživanje njihovog porijekla i mehanizama formiranja. Iako se tačni uzroci mogu razlikovati od lokacije do lokacije, ova studija doprinosi boljem razumijevanju ovih misterioznih prirodnih fenomena.

