Potencijalni novi lijek za Alchajmerovu bolest smanjuje upalu mozga i poboljšava pamćenje

Istraživači sa Picower instituta za učenje i pamćenje na MIT-u postigli su značajan napredak u liječenju Alchajmerove bolesti tako što su razvili lijek koji smanjuje upalu u mozgu i poboljšava pamćenje. Lijek, nazvan A11, cilja na genetski faktor transkripcije nazvan PU.1, koji je odgovoran za prekomjernu ekspresiju upalnih gena u imunološkim stanicama mozga tokom Alchajmerove bolesti. A11 potiskuje aktivnost PU.1 regrutirajući proteine ​​koji potiskuju ekspresiju ovih inflamatornih gena.

Upala je glavna komponenta patologije Alchajmerove bolesti, a pronalaženje efikasnih tretmana pokazalo se teškim. Kroz pretklinička ispitivanja na kulturama ljudskih ćelija i modelima Alchajmerovih miševa, istraživači su otkrili da A11 smanjuje upalu u ljudskim ćelijama sličnim mikroglijama i višestrukim mišjim modelima Alchajmerove bolesti. Takođe značajno poboljšava kogniciju kod miševa.

Istraživači su upoređivali ekspresiju gena u postmortem uzorcima mozga pacijenata oboljelih od Alchajmerove bolesti i kontrola koje nisu obolele od Alchajmerove bolesti. Otkrili su da Alchajmerova bolest dovodi do velikih promjena u ekspresiji mikroglijalnih gena, a povećanje vezivanja PU.1 za upalne genske mete je značajan dio ovih promjena. Smanjenje aktivnosti PU.1 na mišjem modelu smanjene upale i neurodegeneracije Alchajmerove bolesti.

Tim je pregledao preko 58,000 malih molekula kako bi pronašao spojeve koji bi mogli smanjiti upalu i gene povezane s Alchajmerovom bolešću regulirane PU.1. A11 je bio najpotentniji među šest konačnih kandidata. U eksperimentima provedenim na stanicama sličnim ljudskim mikroglijama, A11 je smanjio ekspresiju i lučenje upalnih citokina i spriječio mikroglija da preterano reaguje na upalne znakove.

Dalja istraživanja su potrebna za razvoj i testiranje A11 kao lijeka za Alchajmerovu bolest. Ovaj obećavajući lijek mogao bi doprinijeti razvoju efikasnijih terapija za ovaj razarajući neurodegenerativni poremećaj.

izvori:

– Alchajmerova bolest Definicija: Alchajmerova bolest je bolest koja napada mozak, uzrokujući pad mentalnih sposobnosti koji se vremenom pogoršava. To je najčešći oblik demencije i čini 60 do 80 posto slučajeva demencije. Trenutno ne postoji lijek za Alchajmerovu bolest, ali postoje lijekovi koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

– Definicija MIT-a: MIT je akronim za Massachusetts Institute of Technology. To je prestižni privatni istraživački univerzitet u Cambridgeu, Massachusetts, koji je osnovan 1861. godine. Organizovan je u pet škola: arhitektura, inženjerstvo, humanističke nauke, umjetnost i društvene nauke, menadžment i nauka. Uticaj MIT-a uključuje mnoga naučna otkrića i tehnološki napredak. Njegova misija je da traži temeljna znanja o prirodi i ponašanju živih sistema i primjeni tog znanja za poboljšanje zdravlja, produženje života i smanjenje bolesti i invaliditeta.

– Nacionalni instituti za zdravlje Definicija: Nacionalni instituti za zdravlje (NIH) je primarna agencija vlade Sjedinjenih Država odgovorna za biomedicinska i javnozdravstvena istraživanja. Sprovodi vlastita naučna istraživanja kroz svoj Intramuralni istraživački program (IRP) i obezbjeđuje velika sredstva za biomedicinska istraživanja istraživačkim ustanovama koje ne pripadaju NIH-u kroz svoj program ekstramuralnog istraživanja. Njegova misija je da traži temeljna znanja o prirodi i ponašanju živih sistema i primjeni tog znanja za poboljšanje zdravlja, produženje života i smanjenje bolesti i invaliditeta.