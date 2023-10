Novi univerzalni zakon prirode: evolucija se primjenjuje na sve složene sisteme

By

Tim naučnika i filozofa uveo je revolucionarni koncept koji nazivaju "nedostajući zakon prirode". Oni tvrde da evolucija nije ograničena na biološki život, već je fundamentalni proces koji se primjenjuje na sve složene sisteme u svemiru, od nebeskih tijela do atomskih struktura. Tim predlaže “Zakon povećanja funkcionalnih informacija”, koji kaže da će se svaki sistem, živi ili neživi, ​​razviti ako se različite konfiguracije podvrgnu odabiru na osnovu funkcionalnosti.

Istraživači identifikuju tri definišne karakteristike sistema u razvoju: mnoštvo komponenti, raznolikost aranžmana i izbor funkcije. Oni sugeriraju da su ove karakteristike zajedničke složenim sistemima koji se razvijaju u različitim poljima.

Ključ ovog univerzalnog zakona prirode leži u konceptu “odabira za funkciju”. Istraživači proširuju Darwinovu teoriju prirodne selekcije, kategorizirajući funkciju u tri različite vrste: stabilnost, dinamička postojanost i novost. Funkcija više nije ograničena na osobine preživljavanja, već uključuje atribute koji doprinose stalnom postojanju, diversifikaciji i složenosti sistema.

Studija ilustruje ovu teoriju primjerima iz biološkog i nebiološkog konteksta. Ona naglašava evolucijsko putovanje života na Zemlji, od pojave fotosinteze do razvoja složenih ponašanja. Međutim, koncept evolucije seže izvan organskog života. Mineralno kraljevstvo, na primjer, pokazuje svoj vlastiti evolucijski put, gdje su jednostavne mineralne konfiguracije vremenom dovele do sve složenijih.

Nadalje, same zvijezde predstavljaju evolucijsko čudo kovanjem težih elemenata, doprinoseći hemijskoj raznolikosti i složenosti svemira.

Istraživanje naglašava da je darvinistička evolucija poseban slučaj u okviru ovog šireg prirodnog fenomena. To sugerira da se principi koji pokreću raznolikost života na Zemlji primjenjuju i na nežive sisteme.

Ova studija, objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, predstavlja zajednički napor koji uključuje naučnike iz različitih disciplina. Prepoznajući univerzalnu tendenciju složenih sistema da stvaraju novost, stabilnost i dinamičku postojanost, ovo istraživanje redefinira naše razumijevanje evolucije kao inherentne karakteristike našeg univerzuma koji se stalno razvija.

izvori:

– Zbornik radova Nacionalne akademije nauka