Nove prekretnice postignute na sazivu jeseni 2023.: Slavimo pionire nauke i umjetnosti

Tokom jesenskog saziva 2023. održanog na Place des Arts, oko 1,000 studenata prošetalo je pozornicom Salle Wilfrid-Pelletier kako bi dobili svoje dobro zarađene diplome. Univerzitet je iskoristio ovu priliku da oda priznanje izuzetnim pojedincima za njihov izuzetan doprinos nauci i umjetnosti.

Jedna takva osoba koja je odlikovana tokom jutarnje ceremonije bila je MiMi Aung, kojoj je uručena prestižna titula doktora nauka, honoris causa. Aung, pionirski svemirski inženjer, napravio je istoriju dok je radio u NASA-inoj laboratoriji za mlazni pogon (JPL). Ona je vodila stvaranje i uspješan let prvog aviona koji je postigao motorni i kontrolirani let na drugoj planeti. Revolucionarni avion pod nazivom "Ingenuity" poletio je u tankoj atmosferi Marsa i ostao u vazduhu impresivnih 39 sekundi. Komparativno, prvi let braće Rajt na Zemlji trajao je samo 12 sekundi. Aungova domišljatost dovela je do preko 60 uspješnih misija za “Ingenuity” u posljednjih nekoliko godina. Proširujući svoje horizonte, Aung se nedavno pridružila Amazonovom projektu Kuiper kao direktorica tehničkog upravljanja programom, gdje ima za cilj povećati globalni širokopojasni pristup internetu putem satelitske mreže u niskoj Zemljinoj orbiti.

U popodnevnoj ceremoniji saziva, Univerzitet je odlikovao Robertu Houleu, umjetniku i diplomcu McGill-a, cijenjenu titulu doktora prava, honoris causa. Houleovo putovanje kao preživjelog u rezidencijalnoj školi dovelo ga je do pronalaženja utjehe i izražavanja kroz slikanje i crtanje. Tokom poslednjih pet decenija, evoluirao je u jednu od istaknutih ličnosti savremene kanadske umetnosti. Houle je posvetio svoj život zagovaranju priznanja autohtonih umjetnika i uspostavljanju domorodačkog vodstva u akademskim i kulturnim institucijama. Naročito je postao prvi kustos savremene autohtone umjetnosti u Kanadskom muzeju civilizacije, a bio je i prvi profesor autohtonih studija na Koledžu za umjetnost i dizajn u Ontariju. Houleov izuzetan doprinos kanadskoj umjetnosti donio mu je brojna priznanja, uključujući i Memorijalnu nagradu Janet Braide za izvrsnost kanadske povijesti umjetnosti, koju je osvojio dva puta.

Saziv za jesen 2023. slavio je dostignuća ovih izuzetnih pojedinaca koji su pomjerili granice nauke i umjetnosti. Njihovi uticajni doprinosi će nesumnjivo inspirisati buduće generacije da dostignu nove visine i stvore svoja trajna nasleđa.

