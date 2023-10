Naučnici otkrili uticaj svemirskih letelica na gornju atmosferu Zemlje

By

Naučnici su otkrili da bi ostaci raketa i svemirskih letjelica ostavljeni u gornjim slojevima Zemljine atmosfere mogli imati trajni utjecaj na klimu. Nedavno istraživanje objavljeno u Proceedings of the National Academy of Sciences otkrilo je značajne količine aluminijuma i egzotičnih metala u Zemljinoj stratosferi. Tim istraživača uspio je identificirati ove rijetke metale kao porijeklo iz svemirskih letjelica koje su izgorjele tokom ponovnog ulaska. Ovo otkriće izaziva zabrinutost o tome kako rastuća svemirska industrija utiče na gornju Zemljinu atmosferu.

Studija je uključivala upravljanje posebnim istraživačkim avionom opremljenim osjetljivim alatom za sakupljanje aerosola u atmosferi. Prikupljeni podaci su pokazali da je više od 20 elemenata, uključujući litijum, aluminijum, bakar i olovo, bilo prisutno u omjerima koji odgovaraju onima koji se koriste u svemirskim letjelicama. Ovi metali su pronađeni u oko 10% čestica sumporne kiseline, koje su neophodne za zaštitu i puferovanje ozonskog omotača.

Sve veći broj lansiranja raketa doprinosi akumulaciji ovih metalnih čestica u stratosferi. U 2022. godini bilo je rekordnih 180 lansiranja raketa, a očekuje se da će taj broj rasti kako svemirska industrija nastavlja da lansira više satelita i svemirskih letjelica. Istraživači su naglasili potrebu za razumijevanjem utjecaja ljudskih svemirskih letova na planetu, posebno na ozonski omotač, koji igra ključnu ulogu u apsorpciji štetnog zračenja sa Sunca.

Nalazi studije naglašavaju hitnost proučavanja i razumijevanja promjena koje se dešavaju u Zemljinoj atmosferi. Uticaj ljudske okupacije i svemirskih aktivnosti može biti značajniji nego što se ranije zamišljalo. Neophodno je dati prioritet istraživanjima na našoj planeti kako bismo bolje razumjeli i ublažili potencijalne posljedice istraživanja svemira.

