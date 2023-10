Istraživači razvijaju antibakterijske membrane koristeći metalno-organske okvire

Tim istraživača je razvio i karakterizirao antibakterijske membrane koristeći metalno-organske okvire (MOF) ugrađene u tanki film. MOF su visoko porozni metalni kompleksi koji imaju širok spektar primjena, uključujući isporuku lijekova i čišćenje okoliša. Međutim, još uvijek je izazov razumjeti kako MOF funkcioniraju kada su ugrađeni u polimere.

Istraživači su koristili novu tehniku ​​nazvanu kriogena fokusirana elektronska mikroskopija s fokusiranim ionskim snopom (FIB-SEM) za proučavanje interakcije između MOF-a i polimera unutar membrana. Ova tehnika povećava stabilnost MOF kompozita i pruža detaljan pregled čestica.

Stvorene su tri različite membrane, od kojih svaka sadrži različit MOF: CPO-27-Ni, CuBTTri ili oboje. Istraživači su otkrili da su metalni kompleksi ravnomjerno raspoređeni po membranama i da se ne preklapaju. Također su otkrili da membrane imaju različite okidače i odgovore kada je u pitanju otpuštanje dušikovog oksida (NO), molekula s antibakterijskim svojstvima.

CPO-27-Ni brzo je oslobađao NO kao odgovor na vlagu, dok je CuBTTri djelovao kao katalizator i proizvodio produženo oslobađanje NO kada je bio izložen prirodnom izvoru NO u ljudskom tijelu. Kada su oba MOF-a kombinovana, membrane su postigle brz i trajni sistem isporuke NO.

Istraživači vjeruju da bi ovaj dvofazni sistem isporuke mogao biti koristan u medicinskim uređajima, pružajući trenutne antibakterijske efekte i dugoročnu prevenciju mikrobnog obraštanja. Nalazi ove studije doprinose boljem razumijevanju MOF-a i njihove potencijalne primjene u različitim oblastima.

Izvor: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Mješoviti metal-organski okvir mješovite matrične membrane: uvid u istovremenu isporuku dušikovog oksida potaknutu vlagom i katalitičku primjenu krio-skenirajuće elektronske mikroskopije. ACS Appl Mater interfejsi. 2023:acsami.3c11283.

Definicije:

Metalno-organski okviri (MOF): Visoko porozni metalni kompleksi

Polimeri: Veliki molekuli sastavljeni od podjedinica koje se ponavljaju

Kriogena skenirajuća elektronska mikroskopija sa fokusiranim ionskim snopom (FIB-SEM): Tehnika koja koristi kriogenu za povećanje stabilnosti MOF kompozita i pruža detaljnu sliku

Dušikov oksid (NO): Molekul s antibakterijskim svojstvima koji bi mogao imati biomedicinsku primjenu

