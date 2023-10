Svemirsko doba ostavlja trag u Zemljinoj atmosferi

Nedavna studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences otkriva da svemirsko doba ima uticaj na Zemljinu atmosferu. Istraživači su pronašli značajne količine metala u aerosolima u atmosferi, vjerovatno zbog sve većeg broja lansiranja i povratka svemirskih letjelica i satelita. Ovo prisustvo metala menja atmosfersku hemiju, potencijalno utiče na ozonski omotač i klimu.

Pod vodstvom Dana Murphyja iz Nacionalne uprave za oceane i atmosferu, istraživački tim je otkrio preko 20 elemenata u omjerima koji odgovaraju onima koji se koriste u legurama svemirskih letjelica. Oni su primijetili da masa određenih metala, kao što su litij, aluminij, bakar i olovo, pri ponovnom ulasku u svemirske letjelice daleko premašuje koncentracije ovih metala pronađenih u prirodnoj kosmičkoj prašini. Šokantno, gotovo 10% velikih čestica sumporne kiseline, koje pomažu u zaštiti i puferiranju ozonskog omotača, sadržavalo je aluminij i druge metale svemirskih letjelica.

Naučnici procjenjuju da bi do 2030. godine u orbitu moglo stići još do 50,000 satelita. To znači da bi u sljedećih nekoliko decenija do polovice čestica sumporne kiseline u stratosferi moglo sadržavati metale iz ponovnog ulaska. Efekti ovoga na atmosferu, ozonski omotač i život na Zemlji su još uvijek nepoznati.

Proučavanje stratosfere je izazovno, jer je to regija u kojoj ljudi ne žive. Samo najviši letovi ulaze u ovu regiju na kratko vrijeme. Međutim, kao dio NASA-inog Airborne Science Programa, naučnici koriste istraživačke avione za prikupljanje uzoraka stratosfere. Instrumenti su pričvršćeni na nosni konus kako bi se osiguralo da je uzorkovani zrak svjež i neometan.

Stratosfera je stabilan i naizgled miran sloj atmosfere. To je također dom ozonskog omotača, ključne komponente za zaštitu života na Zemlji od štetnog ultraljubičastog zračenja. U proteklih nekoliko decenija, ozonski omotač je bio ugrožen, ali su uloženi koordinirani globalni napori da se on popravi i obnovi.

Sve veći broj svemirskih lansiranja i povrataka odgovoran je za unošenje više metala u stratosferu. Kako se rakete lansiraju i sateliti raspoređuju, one ostavljaju za sobom trag metalnih čestica koje imaju potencijal da utiču na atmosferu na način koji naučnici još uvek pokušavaju da razumeju.

Zaključno, studija naglašava potrebu za daljim istraživanjem kako bi se utvrdile tačne posljedice svemirskog doba na Zemljinu atmosferu. Nalazi sugeriraju da sve veće prisustvo metala iz svemirskih letjelica i satelita može imati implikacije na klimu, ozonski omotač i ukupnu nastanjivost naše planete.

– Naslov: Svemirsko doba ostavlja trag u Zemljinoj atmosferi

– Izvor: Zbornik radova Nacionalne akademije nauka