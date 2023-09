Uzbudljivo otkriće: ugljen-dioksid pronađen na Jupiterovom mjesecu Evropa

By

Astronomi su došli do revolucionarnog otkrića uz pomoć svemirskog teleskopa James Webb, identificirajući ugljični dioksid na ledenoj površini Jupiterovog mjeseca, Evrope. Ovo otkriće moglo bi imati značajne implikacije za potragu za vanzemaljskim životom. Otkriveni ugljični dioksid vjerovatno potiče iz podzemnog okeana ispod ledene površine Evrope, umjesto da je doveden iz vanjskih izvora kao što su meteoriti. Prisustvo ugljika sugerira da bi okean Evrope potencijalno mogao sadržavati esencijalni element za život.

Podaci sa teleskopa također su otkrili da je ugljičnog dioksida najzastupljenije u specifičnoj regiji poznatoj kao Tara Regio, koja je relativno mlada u geološkom smislu i ima narušeni površinski led. Prethodna zapažanja pomoću teleskopa Hubble već su ukazala na prisustvo soli iz okeana u regiji Tara. Nedavno otkriće ugljičnog dioksida dodatno podržava hipotezu da je došao iz unutrašnjeg okeana Evrope.

Geronimo Villanueva iz NASA-inog Centra za svemirske letove Goddard objašnjava značaj razumijevanja hemije evropskog okeana. „Na Zemlji život voli hemijsku raznolikost – što je više raznolikosti, to bolje“, kaže on. “Mi smo život zasnovan na ugljiku. Razumijevanje hemije evropskog okeana pomoći će nam da utvrdimo da li je on neprijateljski prema životu kakav poznajemo ili je možda dobro mjesto za život.”

Evropa se dugo smatrala glavnim kandidatom za život u našem solarnom sistemu. U stvari, NASA planira misiju Europa Clipper, planiranu za lansiranje 2024. godine, kako bi detaljno istražila ovaj mjesec. Misija će uključivati ​​višestruke obilaske Evrope, prikupljajući obimne podatke pomoću skupa instrumenata. Cilj mu je pružiti vrijedan uvid u potencijalnu nastanjivost evropskog okeana i procijeniti mogućnost pronalaska vanzemaljskog života.

Ovo otkriće ugljičnog dioksida na Europi je uzbudljiv korak naprijed u našem razumijevanju ovog intrigantnog mjeseca. Učvršćuje uvjerenje da Evropa ima značajan potencijal za održavanje života i naglašava potrebu za daljim istraživanjem kako bi se otkrile misterije ovog ledenog svijeta.

Izvor: News18.com