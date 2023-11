Poboljšanje prirodne sekvestracije ugljika: uloga kvaliteta zraka

Nova studija koju je sproveo istraživački tim predvođen Institutom za nauku Carnegie bacila je svjetlo na to kako zagađenje zraka utiče na sposobnost biljaka da uklone ugljični dioksid iz atmosfere putem fotosinteze. Nalazi, objavljeni u Proceedings of the National Academy of Sciences, naglašavaju značajan uticaj zagađenja česticama na produktivnost ekosistema i ističu potencijalne prednosti poboljšanog kvaliteta vazduha.

Biljke igraju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena putem fotosinteze. Pretvarajući sunčevu svjetlost u kemijsku energiju, oni apsorbiraju ugljični dioksid iz zraka i pohranjuju ga kao biološku materiju. Međutim, čestice aerosola, koje nastaju ljudskim aktivnostima kao što su putovanje na posao i sagorevanje fosilnih goriva, mogu umanjiti ovaj vitalni proces. Ove čestice ne samo da doprinose lošem kvalitetu zraka i problemima ljudskog zdravlja, već i raspršuju ili apsorbiraju sunčevu svjetlost, slično kao u sjeni, ometajući rast biljaka.

Koristeći satelitska mjerenja, istraživači su uočili korelaciju između fotosintetske aktivnosti i zagađenja aerosolom. Otkrili su da biljke zahvaćaju više ugljika vikendom i tokom karantina zbog COVID-19 kada je industrijska proizvodnja smanjena, a putovanje na posao ograničeno. Ovo sugerira da bi smanjenje zagađenja česticama tokom cijele sedmice moglo potencijalno povećati prirodnu sekvestraciju ugljika od strane biljaka.

Održavanjem nivoa fotosintetske aktivnosti tokom vikenda, procjenjuje se da bi se svake godine iz atmosfere moglo ukloniti između 40 i 60 megatona ugljičnog dioksida. Osim toga, ovo smanjenje zagađenja moglo bi povećati poljoprivrednu produktivnost bez potrebe za dodatnim zemljištem. Ovi nalazi imaju značajne političke implikacije za vlade koje imaju za cilj smanjenje zagađenja ugljikom i postizanje klimatskih ciljeva.

Uvidi studije u sedmični ciklus fotosintetskih aktivnosti i njihov odnos sa zagađenjem aerosolom pružaju svježu perspektivu o važnosti kvaliteta zraka u povećanju prirodnog sekvestracije ugljika. Poboljšanje kvaliteta zraka ne samo da koristi ljudskom zdravlju, već doprinosi i borbi protiv klimatskih promjena. Ovo istraživanje naglašava potrebu za kontinuiranim naporima na suzbijanju zagađenja česticama i davanju prioriteta održivim praksama kako bi se maksimizirao potencijal biljaka u ublažavanju emisija ugljika.

Pitanja i odgovori

1. Šta je fotosinteza?

Fotosinteza je proces kojim biljke pretvaraju sunčevu svjetlost u kemijsku energiju. Oni apsorbiraju ugljični dioksid iz zraka i koriste ga za proizvodnju ugljikohidrata i masti, dok oslobađaju kisik kao nusprodukt.

2. Kako zagađenje zraka utiče na fotosintezu?

Zagađenje zraka, posebno zagađenje česticama uzrokovano česticama aerosola, može ometati fotosintezu. Ove čestice mogu umanjiti kvalitet vazduha, negativno utičući na zdravlje biljaka i smanjujući njihovu sposobnost da apsorbuju sunčevu svetlost i efikasno izvode fotosintezu.

3. Koje su implikacije poboljšanog kvaliteta zraka na sekvestraciju ugljika?

Poboljšani kvalitet zraka može dovesti do povećanja sekvestracije ugljika od strane biljaka. Smanjenjem zagađenja česticama tokom cijele sedmice, slično nivoima koji se primjećuju vikendom, procjenjuje se da bi se između 40 i 60 megatona ugljičnog dioksida godišnje moglo ukloniti iz atmosfere, pomažući u borbi protiv klimatskih promjena.

4. Kako ovo istraživanje doprinosi održivosti poljoprivrede?

Razumijevanje uticaja aerosolnog zagađenja na fotosintezu pruža vrijedan uvid u poljoprivrednu održivost. Davanjem prioriteta poboljšanom kvalitetu zraka, poljoprivredna produktivnost se može povećati bez potrebe za dodatnim zemljištem, usklađujući se s naporima da se smanji ugljični otisak i postigne neto nulte emisije u poljoprivredi.