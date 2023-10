Tajanstveni svijetleći brzoplavi optički tranzijenti

By

Prolazni događaji u kosmosu, kao što su eksplozije i sudari zvezda, fascinantni su, ali retki fenomeni. Među njima su svjetlosni brzoplavi optički tranzijenti (LFBOT), koji blistaju u plavoj svjetlosti i blijede za samo nekoliko dana. Astronomi su tek nedavno počeli proučavati ove događaje, a njihovo porijeklo i karakteristike ostaju uglavnom misteriozne.

U nedavnom otkriću, istraživači pomoću svemirskog teleskopa Hubble primijetili su LFBOT na neočekivanoj lokaciji - između dvije galaksije. Predvođen astrofizičarkom Ashley Chrimesom, međunarodni tim astronoma iz različitih institucija istražio je događaj, poznat kao "Zeba". Tim je objavio svoje nalaze u The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Da bi bolje razumjeli Fincha, astronomi su koristili više teleskopa na različitim valnim dužinama, uključujući rendgenske zrake i radio valove. Spektroskopska mjerenja sa teleskopa Gemini South u Čileu otkrila su da je Finch imala temperaturu od približno 19,980 °C (36,000 °F) i omogućila astronomima da izračunaju njegovu svjetlost. Chandra X-ray opservatorij i NSF-ov veoma veliki niz također su pružili vrijedne podatke.

Zanimljivo je da se Finch nalazio na značajnoj udaljenosti od susjednih galaksija, što je izazvalo pitanja o pokretačkim silama iza ovih masivnih eksplozija. Prethodni LFBOT-ovi obično su se nalazili u spiralnim krakovima galaksija, gdje se događa rađanje zvijezda. Neobična lokacija Finča dovodi u pitanje postojeće teorije o prirodi LFBOT-a.

Istraživači razmatraju nekoliko mogućnosti da objasne LFBOT, uključujući sudare između neutronskih zvijezda, prisustvo magnetara (visoko magnetiziranih neutronskih zvijezda) i interakcije s crnim rupama srednje mase. Očekuje se da će završetak svemirskog teleskopa James Webb 2024. doprinijeti daljim istraživanjima LFBOT-ova.

Proučavanje LFBOT-a je još uvijek u ranoj fazi i potrebno je još otkrića da bi se u potpunosti okarakterisala ova populacija prolaznih događaja. Široka istraživanja kao što je nadolazeća opservatorija Vera C. Rubin igrat će ključnu ulogu u otkrivanju i proučavanju ovih rijetkih pojava.

