Brian May, astrofizičar i gitarista Queen, pomaže NASA-i u mapiranju asteroida Bennu

Brian May, legendarni vodeći gitarista grupe Queen, doprinio je NASA-inoj misiji mapiranja i preuzimanja uzorka sa asteroida Bennu. May, koja je doktorirala astrofiziku, sarađivala je sa naučnicom Claudiom Manzoni na stvaranju realističnih 3D slika svemirskih misija. Koristeći ove slike, May je pomogla mapirati Bennua i pronaći sigurnu zonu za sletanje za sondu OSIRIS-REx koja je prikupila uzorak.

Saradnja je počela kada je May poslala stereo-3D slike napravljene od slika OSIRIS-REx misije- direktoru misije Danteu Lauretti. Lauretta je bila zadivljena kvalitetom stereo uređaja i prepoznala je njihov potencijal u lociranju mjesta za slijetanje uzorka. May, Manzoni, Lauretta i drugi zajedno su radili na projektu, što je rezultiralo knjigom “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid”.

Ovo nije prvi Mejin angažman u NASA-i. Godine 2015. služio je kao naučni saradnik u misiji New Horizons, koja je istraživala Pluton. May je poznat ne samo po svom doprinosu astrofizici, već i kao tekstopisac koji stoji iza mnogih Queenovih hitova, uključujući “We Will Rock You” i “I Want It All”.

Mayova strast prema svemiru i nauci očituje se u njegovoj aktivnoj ulozi u NASA-inim misijama. Njegova stručnost i kreativnost kao astrofizičara i gitariste nastavljaju da utiču na ovu oblast.

izvori:

– The Weather Channel – “Queen gitarista Brian May pomaže NASA-i da mapira asteroid Bennu”

– Space.com – “Queen gitarista i astrofizičar Brian May o NASA-inoj misiji uzorka asteroida OSIRIS-REx”