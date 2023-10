Prednosti azotnih guma u rudarskim operacijama

By

Rudnici se suočavaju sa stalnim izazovom održavanja produktivnosti istovremeno osiguravajući sigurnost svojih posada u izazovnim radnim uvjetima. Velika rudarska vozila, kao što su utovarivači i tegljači, igraju centralnu ulogu u ovim problemima i zahtijevaju gume koje su efikasne i sigurne.

Sigurnost guma je od najveće važnosti u rudarskoj industriji. Gume na rudarskim vozilima moraju da obezbede stabilnost i vuču kako bi se pomerili materijali i sprečile nezgode. Međutim, težina i snaga ovih mašina mogu dovesti do kvarova guma, što može uzrokovati probleme, pa čak i rizik od eksplozije. Trenutno su gume rudarskih vozila često napunjene zrakom koji sadrži kisik, što povećava rizik od pucanja ili eksplozije izazvane varnicom.

Jedno rješenje za ublažavanje ovog rizika je punjenje guma rudarskih vozila dušikom umjesto zraka. Azot se već koristio u putničkim vozilima za održavanje pritiska u gumama i povećanje efikasnosti goriva, a nudi dodatnu prednost povećane sigurnosti u rudarskim vozilima. Kada su gume napunjene dušikom, rizik od eksplozije je značajno smanjen.

Dušik pruža nekoliko direktnih prednosti za gume za rudarska vozila. To dovodi do sporijeg gubitka pritiska i manje korozije metalnih komponenti guma uzrokovane vodenom parom. To znači poboljšanu sigurnost za radnike i rudare.

Osim toga, dušik pomaže produžiti vijek trajanja guma usporavajući ispuhivanje. Dok kisik i dušik mogu prodrijeti kroz stijenku gume, dušik to čini četiri puta sporije od kisika i preko 100 puta sporije od vodene pare. To može rezultirati povećanjem vijeka trajanja gume za 10%.

Kvarovi guma mogu dovesti do prekida rada i značajnog zastoja. Dušik pomaže da gume budu optimalno napumpane, smanjujući savijanje i trenje, što smanjuje rizik od pregrijavanja i kvara guma. Takođe povećava efikasnost goriva, jer je gubitak azota sporiji u poređenju sa kiseonikom.

Gume za rudarska vozila predstavljaju opasnost po sigurnost zbog svoje veličine, mase i pritiska. Punjenje ovih guma kiseonikom povećava rizik od požara guma, posebno u podzemnim rudnicima. Gume punjene dušikom značajno smanjuju ovaj rizik.

Iako postoje izazovi za implementaciju sistema inflacije azota, kao što su troškovi i transport azota do udaljenih rudarskih lokacija, postoje potencijalna rješenja. Neke kompanije istražuju stvaranje azota na rudarskim lokacijama, što bi ponudilo uštede i omogućilo upotrebu azota u drugim rudarskim procesima, kao što je suzbijanje metana u iskopavanju uglja.

Iako upotreba azotnih guma u rudarskim operacijama nije široko rasprostranjena, ona postaje sve popularnija, posebno u Južnoj Africi, gdje je postala industrijski standard. Generatori azota se isporučuju za rudarske operacije u raznim zemljama, a tehnologija je jednostavna za upotrebu i jednostavna za instalaciju.

U zaključku, upotreba azotnih guma u rudarskim operacijama nudi brojne prednosti, prvenstveno u smislu sigurnosti. Iako postoje izazovi koje treba prevazići, implementacija generatora azota u podzemnim rudnicima mogla bi pružiti dodatne prednosti u smislu uštede troškova i poboljšanih procesa rudarenja.

