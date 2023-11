U srednjoj školi Nossal otkrivena nova statua u čast lokalnoj legendi

By

Srednja škola Nossal u Berwicku nedavno je otkrila upečatljivu bronzanu statuu u prirodnoj veličini u čast cijenjenog Sir Gustava Nossala AC. Izrađen od strane međunarodno poznatih vajara Gillie i Marc, ova veličanstvena statua odaje počast Sir Nossalovim izuzetnim naučnim dostignućima, njegovom neprocjenjivom doprinosu školi i njegovoj pristupačnoj i prijateljskoj prirodi.

20. novembra, školska zajednica okupila se kako bi svjedočila velikom otkrivanju statue, u znak sjećanja na trajnu zaostavštinu Sir Nossala. Dr. John Inns, predsjednik školskog vijeća, izrazio je zadovoljstvo što je konačno vidio statuu koja je oživjela nakon nekoliko godina pažljivog planiranja i pripreme, koje su započele još 2019. godine s ciljem da se poklopi sa 10-godišnjicom škole u 2020.

Osnivač srednje škole Nossal, Roger Page, podijelio je svoja razmišljanja o značaju statue. Ističući integralnu ulogu Sir Nossala u školskoj zajednici, Page je izrazio nadu da će statua poslužiti kao prikladna počast njihovoj povezanosti. Nadalje je naglasio da je Sir Nossal često posjećivao školu, odvajajući vrijeme za interakciju sa učenicima, osobljem i posjetiocima. Kao simbol ove cijenjene interakcije, bronzana statua ser Nossala koji sjedi bit će istaknuta na prednjem ulazu u školu.

Osim svog lokalnog priznanja, Sir Gustav Nossal je lik od nacionalnog i međunarodnog ugleda. Nagrađen za Australijanca godine 2000. godine, Sir Nossal je ostavio neizbrisiv trag kako u australskoj tako i u globalnoj zajednici. Pored svog revolucionarnog rada na polju imunologije, posvetio se i brojnim humanitarnim poduhvatima. Njegova zapažena dostignuća uključuju predsjedavanje Globalnim programom za vakcine i imunizaciju Svjetske zdravstvene organizacije, kao i saradnju sa programom vakcina Bill and Melinda Gates Fondacije.

Rođen u Austriji 1931. godine, Sir Nossal je kao mlad emigrirao u Australiju. Prevazilazeći jezičku barijeru, briljirao je akademski, postao je najbolji student u svojoj školi i na kraju stekao diplomu medicine na Univerzitetu u Sidneju. Nakon toga, Sir Nossal je nastavio doktorat. na Univerzitetu u Melburnu. Njegova slavna karijera dovela ga je do poznatog Melbourneovog Instituta za medicinska istraživanja Walter and Eliza Hall (WEHI), gdje je bio direktor od 1965. do 1996. godine.

Sir Nossal je izrazio nadu da će statua, uz njegov stalni uticaj u školi, inspirisati buduće generacije da ostvare svoje snove. Podsjetio je prisutne da je Australija zemlja velikih mogućnosti i izrazio zahvalnost i ponos što stoji pred njima. Sir Gustav Nossal je ohrabrio sve da se s ljubavlju prisjećaju svog vremena u srednjoj školi Nossal.

Projekat statue je omogućen kroz doprinose školske zajednice i velikodušne donacije poslovnih dobavljača kao što su PSW Uniforms i Edunet Computers, kao i značajnu donaciju WEHI-a u znak priznanja za neprocjenjiv doprinos Sir Gustava Nossala kako medicinskim istraživanjima tako i sama organizacija.

-

FAQ

Ko je Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal je australijski naučnik i humanitarac porijeklom iz Austrije. Poznat je po svom radu u oblasti imunologije i dao je značajan doprinos medicinskim istraživanjima na globalnom nivou. Sir Nossal je dobio nagradu Australijanac godine 2000. godine i služio je na vodećim pozicijama u cijenjenim organizacijama kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i Program za vakcine Bill and Melinda Gates Foundation.

Zašto je statua otkrivena u srednjoj školi Nossal?

Brončana statua je otkrivena u srednjoj školi Nossal u čast dostignuća Sir Gustava Nossala, njegove instrumentalne uloge u školskoj zajednici i njegove pristupačne prirode. Statua služi kao počast njegovom naučnom doprinosu i njegovom stalnom uticaju kao izvor inspiracije za studente i osoblje.

Ko je stvorio statuu?

Statuu su izradili međunarodno priznati vajari Gillie i Marc, poznati po svom izuzetnom talentu i sposobnosti da uhvate suštinu i dostignuća značajnih ličnosti.