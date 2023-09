Dijeta "jedan obrok dnevno": prednosti, rizici i razmatranja

By

Poznato je da slavne osobe podržavaju različite trendove u ishrani, a jedan od najnovijih modnih trendova koji dobijaju na popularnosti je dijeta "jedan obrok dnevno", poznata i kao OMAD. Istaknute ličnosti poput Brucea Springsteena i Chrisa Martina iz Coldplaya tvrdile su da im OMAD pomaže u kontroli težine i održavanju forme.

OMAD je ekstremna verzija dijeta posta, kao što su povremeni post i vremenski ograničena ishrana. Ključna razlika je u tome što umjesto da poste određene dane ili ograniče jelo na određeni vremenski okvir, sljedbenici OMAD-a troše sve svoje dnevne kalorije u jednom velikom obroku.

Zbog ograničenog istraživanja samog OMAD-a, većina tvrdnji o njegovoj djelotvornosti zasniva se na anegdotskim dokazima ili pretpostavkama izvučenim iz studija o drugim oblicima posta. Iako neki dokazi upućuju na to da određeni oblici povremenog posta i vremenski ograničene prehrane mogu pomoći u upravljanju težinom i poboljšati metaboličke markere zdravlja, istraživanja se još uvijek pojavljuju.

Studija na ljudima pokazala je da konzumiranje jednog obroka dnevno dovodi do većeg smanjenja tjelesne težine i masne mase. Međutim, to je također rezultiralo smanjenjem čiste mase i gustoće kostiju, što bi potencijalno moglo dovesti do oštećenja mišićne funkcije i povećanog rizika od prijeloma kostiju ako se prati tokom dužeg perioda. Studije na životinjama dale su kontradiktorne rezultate, a neki ukazuju na povećanje tjelesne težine od konzumiranja jednog velikog obroka.

Sveobuhvatnije studije koje uključuju veće grupe učesnika i različite populacije su neophodne da bi se bolje razumjeli efekti OMAD-a. Istraživači takođe treba da istraže dugoročni uticaj OMAD-a i razmotre različite termine obroka i nutritivne sastave.

Iako pristup jednog obroka dnevno može izgledati privlačno za kontrolu težine, može biti izazovno zadovoljiti sve nutritivne potrebe, uključujući energiju, proteine, vlakna i esencijalne vitamine i minerale, samo jednim obrokom. Neadekvatan unos nutrijenata može dovesti do gubitka mišića, zatvora i lošeg zdravlja crijeva. Posebna pažnja se mora posvetiti konzumiranju adekvatnih proteina, povrća, orašastih plodova, sjemenki, voća, cjelovitih žitarica i mliječnih proizvoda ili odgovarajućih alternativa kako bi se zadovoljile prehrambene potrebe.

Ključno je napomenuti da se OMAD ne preporučuje za djecu, osobe koje su trudne, planiraju trudnoću, doje ili su u opasnosti od razvoja poremećaja u ishrani. Štaviše, treba uzeti u obzir održivost ishrane i potencijalnu štetu na duge staze za opštu populaciju, posebno pošto poznate ličnosti koje podržavaju ovu dijetu imaju pristup nutricionistima, visokokvalitetnim dijetama i suplementima.

U zaključku, iako je OMAD dijeta privukla pažnju, postoji malo naučnih dokaza o njenoj sigurnosti i efikasnosti. Preporučuje se konsultacija sa zdravstvenim radnikom ili registrovanim dijetetičarom prije nego što krenete na ekstremnu dijetu.

– Amanda Avery, predavačica nutricionizma, Univerzitet u Notingemu (Razgovor)