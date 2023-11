Novi članak: Putovanje Jupiterovog istraživača ledenih mjeseci (JUICE) počinje preletom

By

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Evropske svemirske agencije kreće na neobično putovanje kroz naš solarni sistem. Na svom putu da proučava Jupiter i njegove ledene mjesece, JUICE je nedavno izveo ključni manevar koji ga pozicionira za nadolazeći prelet Zemlje i Mjeseca, označavajući prvu pomoć dvostruke gravitacije između ova dva nebeska tijela.

Manevar, koji je uključivao 43-minutnu opekotinu, potrošio je približno 363 kilograma goriva, što čini skoro 10% ukupne zalihe goriva JUICE-a. Ovo je najveći manevar koji je svemirska letjelica izvela do danas. Julia Schwartz, inženjer za dinamiku letenja u ESA-inom ESOC centru za kontrolu misije u Njemačkoj, objasnila je da je ova opekotina bila ključni trenutak za JUICE, s obzirom na njegovu značajnu masu od 6,000 kilograma. Za promjenu brzine svemirske letjelice za skoro 200 metara u sekundi bila je potrebna značajna sila i gorivo.

JUICE, lansiran 23. aprila 2023. iz Francuske Gvajane, ima za cilj proučavanje tri Jupiterova mjeseca: Ganimeda, Kalista i Evropu. Međutim, da bi stigao na svoje odredište, JUICE se oslanja na niz gravitacijskih asistencija. Strateškim manevrisanjem pored unutrašnjih planeta našeg Sunčevog sistema, JUICE koristi gravitacione plime planeta da se pokrene prema Jupiteru. Ova genijalna tehnika minimizira potrošnju goriva, optimizirajući ukupnu efikasnost svemirske letjelice.

Nedavno sagorevanje je prvi od dva manevra neophodna da bi se JUICE uskladio za pomoć pri gravitaciji Zemlja-Mjesec, zakazan za avgust 2024. Schwartz je potvrdio da je ovo početno sagorevanje postiglo 95% potrebne promjene brzine. Nakon analize nove orbite JUICE-a u narednim sedmicama, ESA će planirati drugo snimanje kako bi fino podesila putanju sonde za pomoć dvostruke gravitacije.

FAQ:

P: Šta je JUICE?

O: JUICE je skraćenica od Jupiter Icy Moons Explorer. To je svemirska letjelica koju je razvila Evropska svemirska agencija (ESA) za proučavanje Jupitera i tri njegova mjeseca: Ganimeda, Kalista i Evrope.

P: Kako JUICE stiže do Jupitera?

O: JUICE stiže do Jupitera koristeći gravitacijske asistencije. On plovi pored unutrašnjih planeta našeg Sunčevog sistema, koristeći njihove gravitacione plime i oseke da bi se udario praćkom prema Jupiteru. Ova tehnika smanjuje potrošnju goriva i povećava efikasnost svemirske letjelice.

P: Šta je bilo značajno u vezi sa nedavnom opeklinom?

O: Nedavna opekotina, koja je zahtijevala najveći manevar do sada, pozicionirala je JUICE za nadolazeću pomoć gravitacije Zemlje i Mjeseca. Potrošio je 363 kilograma goriva i promijenio brzinu letjelice za skoro 200 metara u sekundi.

P: Kada će JUICE stići do Jupitera?

O: Ako sve bude išlo po planu, JUICE će ući u orbitu oko Jupitera 2031. Međutim, do tada će vršiti različite korekcije putanje koristeći svoje manje potisnike.

P: Koja je svrha misije JUICE-a?

O: Misija JUICE-a je da proučava Jupiter i njegove ledene mjesece kako bi razumio njihov sastav, istražio potencijal za nastanjivanje i otkrio uvid u formiranje i evoluciju našeg Sunčevog sistema.