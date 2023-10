Potencijal laserskih jedara za misije preteča u Evropu i Encelad

Svjetlosna jedra, vrsta svemirskih letjelica koje pokreće sunčeva svjetlost, pokazala su ogroman potencijal u smanjenju troškova istraživanja svemira i proširenju našeg dosega. Dok su svjetlosna jedra uspješno testirana u malim satelitskim misijama, njihova upotreba u međuplanetarnim svemirskim letjelicama je ograničena zbog njihovog oslanjanja na sunčevu svjetlost za energiju. Međutim, novi rad sugerira da bi svjetlosna jedra mogla biti proširena snažnim laserima za istraživanje destinacija kao što su ledeni mjeseci Europa i Enceladus, poznati po svom potencijalu za utočište života.

Istraživači predlažu korištenje laserskih jedara, koja koriste usmjerenu energiju iz lasera, kako bi svjetlosna jedra mogla putovati dalje u Sunčev sistem. Oni vjeruju da bi tehnologija laserskih jedara mogla biti korištena kao prekursorska misija za istraživanje podzemnih okeana na Europi i Enceladu, koji se smatraju obećavajućim astrobiološkim ciljevima. Uzorkovanjem hemije perja koje emituju ovi mjeseci, naučnici bi stekli vrijedan uvid u njihovu potencijalnu nastanjivost.

Dok svemirske letjelice sa svjetlosnim jedrom imaju ograničenja u smislu usporavanja i ubacivanja u orbitu, one imaju prednost što su jednostavnije i isplativije od drugih dizajna svemirskih letjelica. Svjetlosna jedra mogu kontrolirati svoj stav, kao što je demonstrirala japanska svemirska letjelica IKAROS, koja je koristila kontrolnu refleksivnost da promijeni svoju putanju. Iako ne mogu ući u orbitu oko Evrope i Enceladusa, mogu obavljati prelet, što ih čini pogodnim za misije prethodnika.

Uspjeh misija laserskog jedrenja u Europu i Enceladus zavisi od razvoja GigaWatt lasera, koji se trenutno istražuju, ali su još uvijek van domašaja. Sa tako snažnim laserima, autori procjenjuju da bi svemirska letjelica sa laserskim jedrom mogla stići do Evrope u roku od 1 do 4 godine putovanja, a do Encelada za 3 do 6 godina.

Međutim, izgradnja GigaWatt lasera predstavlja značajne izazove, jer su dovoljno snažni da izazovu uništenje ako su usmjereni na Zemlju. Nadalje, infrastruktura za takve lasere će možda morati biti izgrađena u ekstremnim okruženjima, kao što su Arktik ili Antarktik, za misiju na Enceladus. Implikacije uspostavljanja energetske infrastrukture na ovim lokacijama ostaju neizvjesne.

Na izvodljivost misija laserskih jedara utječu specifični lansirni prozori koji zavise od položaja Zemlje i ciljanih mjeseca, kao i brzine svemirske letjelice koju omogućavaju laseri. Minimalne brzine susreta variraju za svaki mjesec, jer su određene masom i gravitacijskim odnosima mjeseca sa njihovim planetama.

Putovanje u svemir je složeno, a laserska jedra unose dodatnu složenost. Prozori za lansiranje, minimalne brzine i odredišta su međusobno povezani faktori koji se moraju pažljivo razmotriti u planiranju misije. Kako su Evropa i Enceladus ključne mete u potrazi za životom, misije prekursora laserskih jedara nude obećavajući put za dalje istraživanje ovih intrigantnih svjetova. Evropska svemirska agencija (ESA) i NASA aktivno su uključene u misije istraživanja ovih mjeseci, a korištenje laserskih jedara može poboljšati ove istraživačke napore.

Definicije:

Svjetlosno jedro: svemirska letjelica pokretana sunčevom svjetlošću koja koristi veliko reflektirajuće jedro da iskoristi zamah fotona.

Prekursorska misija: Inicijalna misija koja utire put budućim misijama provođenjem osnovnih preliminarnih istraga.

GigaWatt laser: Laser sa izlaznom snagom od milijardi vati, sposoban da obezbedi usmerenu energiju za pokretanje svemirske letelice.

