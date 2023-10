Elon Musk planira sletjeti na Mars u narednih nekoliko godina

By

Tokom video konferencije na Međunarodnom astronautičkom kongresu, Elon Musk je izrazio svoj optimizam u sposobnosti SpaceX-a da uspješno sleti na Mars u naredne tri do četiri godine. Uprkos zastojima u prethodnim probnim letovima, Musk vjeruje da svemirska letjelica Starship ima "pristojne šanse" da stigne u orbitu na svom drugom probnom letu.

Prvi probni let kompanije SpaceX, koji je održan u aprilu, naišao je na poteškoće kada se gornji stepen rakete-nosača nije odvojio, što je rezultiralo eksplozijom u vazduhu. Nakon toga, FAA je prizemljila Starship i navela 63 korektivne radnje koje SpaceX mora provesti kako bi spriječio takve incidente u budućnosti.

Izjava Elona Muska je u skladu s prethodnim predviđanjima predsjednice SpaceX-a i izvršnog direktora Gwynne Shotwell, koja je očekivala da bismo mogli svjedočiti ljudskom prisustvu na Marsu u ovoj deceniji. Starship, koji se sastoji od svemirske letjelice Starship i rakete Super Heavy, je potpuno višekratni sistem dizajniran za transport posade i tereta do različitih odredišta, uključujući Zemljinu orbitu, Mjesec i Mars.

Prije nesretnog aprilskog lansiranja, SpaceX je pokušao let u martu 2021., što je također rezultiralo vatrenom eksplozijom. Kao odgovor, FAA je dostavila SpaceX-u listu od 75 mjera koje je trebalo implementirati da bi se dobila dozvola za lansiranje.

Iako je prvo lansiranje završilo eksplozijom, Musk to smatra uspješnim jer je SpaceX uspio izvući pouke iz incidenta. Međutim, prije nego što SpaceX može nastaviti s drugim lansiranjem, kompanija mora dobiti odobrenje od FAA i ispuniti zahtjeve ekološkog odobrenja od US Fish and Wildlife Service.

U zaključku, Elon Musk ostaje odlučan da nastavi sa svojim ambicijama da stigne do Marsa. Uprkos neuspesima, SpaceX nastavlja da usavršava svoju letelicu Starship, sa ciljem da ostvari značajan napredak u narednih nekoliko godina.

izvori:

– Međunarodni astronautički kongres

- FAA

– US Fish and Wildlife Service