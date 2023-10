Nova stanja elektrona u rastopljenim solima mogla bi utjecati na performanse reaktora na slano gorivo

Naučnici su otkrili da elektroni mogu formirati tri različita stanja kada su u interakciji sa rastopljenim solima, što bi moglo imati implikacije na performanse reaktora na slano gorivo. Istraživači iz Nacionalne laboratorije Oak Ridge i Univerziteta Iowa simulirali su uvođenje viška elektrona u rastopljenu sol cink hlorida i uočili tri moguća scenarija. U jednom scenariju, elektron postaje dio molekularnog radikala sa dva jona cinka. U drugom, elektron se lokalizira na jednom jonu cinka. U trećem scenariju, elektron je rasprostranjen difuzno preko više jona soli.

Reaktori na rastopljenoj soli se razmatraju za buduće nuklearne elektrane, a razumijevanje kako radijacija utječe na ponašanje rastopljenih soli je ključno. Ova studija baca svjetlo na interakcije između elektrona i soli kada su izložene visokom zračenju. Istraživači su otkrili da elektron može olakšati formiranje različitih vrsta, uključujući dimere i monomere cinka, ili može biti delokaliziran. Ovi početni nalazi postavljaju pitanja o tome koje bi druge vrste mogle nastati u dužim vremenima i kako bi mogle reagirati s elektronima i solima.

Ovo istraživanje je dio DOE-ovog Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) i objavljeno je u The Journal of Physical Chemistry B. Tim radi na eksperimentalnom identifikaciji drugih oblika reaktivnosti. Studija pruža vrijedan uvid u to kako elektroni stupaju u interakciju s rastopljenim solima, ali ima još toga da se istraži. Buduća istraživanja će istraživati ​​druge sisteme soli i efekte zračenja na rastopljene soli.

Izvor: Nacionalna laboratorija Oak Ridge