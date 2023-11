Intrigantna istorija i iznenađujuće ponašanje komete 12P/Pons-Brooks

By

Godine 1812. je prvi put viđena kometa 12P/Pons-Brooks, kada ju je francuski astronom Jean Louis Pons otkrio kao bezobličan objekt bez repa. U narednim sedmicama, dobio je svjetlinu i vidljivost, dostigavši ​​magnitudu 4.0 sa repom od tri stepena do septembra. Nekoliko astronoma pokušalo je izračunati njenu orbitu, utvrdivši da je to periodična kometa s periodom od otprilike 65 do 75 godina.

Brzo naprijed do 1883. godine, kada je američki posmatrač kometa William R. Brooks ponovo otkrio kometu tokom svoje potrage za kometama. U početku je bio slab, doživio je neočekivane izlive svjetline, transformirajući se sa magnitude 11.0 na 8.0 i postao vidljiv golim okom. Detaljne skice otkrile su jezgro sa mlazovima u obliku potkovice koji su izlazili iz njega. Kometa se najbliže približila Suncu u januaru 1884. i postepeno je izblijedila i nestala do juna te godine.

U godinama koje su uslijedile, orbitalni proračuni su ukazivali na potencijalni povratak 1954. Kometa je ponovo otkrivena 1953. godine, sa značajnim izljevima sjaja koji su je učinili 100 puta svjetlijom preko noći. Svoju najbližu tačku Suncu, poznatu kao perihel, dostigao je 22. maja 1954. Nakon perihela postao je vidljiviji sa južne hemisfere.

Kometa 12P/Pons-Brooks prati eliptičnu orbitu, s perihelom koji je otprilike tri četvrtine udaljenosti od Zemlje do Sunca. Ova orbita je slična onoj Halejeve komete. Osim toga, komete 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf i 20D/Westphal, iako ne postoje, dijele slične orbite, čime su dobili titulu Neptunove porodice kometa.

Posljednjih godina, Comet 12P/Pons-Brooks je privukao pažnju svojim neočekivanim posvijetljenjima. Oporavljen 2020. godine, u početku je bio izuzetno slab na magnitude 23.0, ali je od tada postao svjetliji na oko 10.0 magnitude. Uočena su iznenadna blještanja svjetla, koja podsjećaju na njegovo ponašanje iz 1883. godine, zbog čega se koma širi i nalikuje obliku potkovice ili đavoljih rogova.

Tačan uzrok ovih izljeva ostaje nepoznat, ali naučnici nagađaju da nagomilavanje plina u jezgru komete dovodi do pukotina, oslobađanja prašine i leda u svemir i uzrokujući privremeno povećanje svjetline. Dok kometa nastavlja svoje putovanje, astronomi željno iščekuju njena buduća kretanja i ponašanje.

