- Hoće li kometa 2/P Encke i meteori Taurid ove godine 'prevariti' ili 'liječiti' posmatrače?

Oktobar i novembar su odlični mjeseci za posmatranje meteora, a 2023. nije izuzetak. Ove godine postoji poseban razlog da budete na oprezu jer kometa 2P Encke, izvor novembarskih Tauridskih vatrenih lopti, dostiže perihel 22. oktobra. Nažalost, ovogodišnja pojava komete nije naklonjena posmatračima sa Zemlje. Biće nisko na zornom nebu, samo četiri stepena od Sunca kada stigne do perihela na suprotnoj strani svoje orbite.

Kometa 2P Encke ima orbitalni period od 3.3 godine i dio je većeg roja poznatog kao Enckeov (ili Taurid) kompleks. Kruži unutar orbite Merkura i kreće se do asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera. Sljedeći povoljan prolaz komete je tek 11. jula 2030. godine.

Meteori Taurid, također poznati kao vatrene kugle za Noć vještica, proizvode dva toka koji su aktivni od kraja oktobra do sredine novembra. Iako imaju nisku brzinu od samo pet meteora na sat, poznati su po proizvodnji vatrenih lopti. Ove godine, Lovčev pun Mjesec nastupa 28. oktobra, ali sjajan Mjesec ne bi trebao ometati vidljivost vatrenih lopti.

Ostale kiše meteora na koje treba obratiti pažnju ove sezone uključuju Orionide, koje dostižu vrhunac u nedjelju, 22. oktobra, s očekivanom brzinom od 20 meteora na sat. Očekuje se da će Leonids, čiji vrhunac dostiže oko 18. novembra, imati nižu brzinu od samo 15 meteora na sat. Međutim, postoje dokazi da se možemo približiti starijoj stazi za potok Leonid, što bi moglo dovesti do povećanja aktivnosti.

Tokom meteorskih kiša, možete pratiti meteore do radijanta u njihovim odgovarajućim sazvežđima. Na primjer, ako možete pratiti meteor do Oriona, to je Orionid, a ako ga možete pratiti do Lava, to je Leonid.

Sve u svemu, iako bi vidljivost komete 2P Encke ove godine mogla biti ograničena, još uvijek postoji mnogo čemu se radovati s meteorima Taurid i drugim kišama meteora.

