Praćenje okeana iz svemira za razumijevanje klimatskih promjena

Satelitska misija površinske vode i okeana (SWOT), koju su pokrenule NASA i CNES, ima za cilj pružiti naučnicima sveobuhvatniji pogled na površinu Zemljinog oceana. Ova misija će pomoći u otkrivanju ključnih informacija o oceanskim strujama, koje igraju vitalnu ulogu u vremenskim obrascima i klimatskim promjenama. Da bi najbolje iskoristili satelitska posmatranja, naučnici ih moraju uporediti sa mjerenjima na površini. Kako bi prikupili ove bitne podatke o oceanu, tim od preko 60 naučnika, pomoćnog osoblja i članova posade krenut će na 24-dnevno putovanje na RV Investigatoru, australskom nacionalnom vodećem brodu za istraživanje okeana plave vode.

Klimatske promjene narušavaju globalnu mrežu okeanskih struja. Duboka "preokretna cirkulacija", odgovorna za nošenje ugljenika, toplote, kiseonika i hranljivih materija širom sveta, usporava. U međuvremenu, površinske okeanske struje postaju sve energičnije, a zapadne granične struje, poput Golfske struje i Istočne Australijske struje, prolaze kroz dramatične promjene. Ove struje prenose toplotu od tropskih krajeva do polova i zagrijavaju se dva do tri puta brže od globalnog prosjeka. Kako se ove struje destabilizuju, one će imati značajan uticaj na lokalne vremenske obrasce i morske ekosisteme.

Satelitska misija SWOT koristit će precizna mjerenja površine mora za praćenje promjena u oceanskim strujama. Kartirajući varijacije u visini morske površine, naučnici mogu procijeniti protok struja ispod. Ove varijacije, čak i ako su manje od jednog metra u visini na stotine kilometara, stvaraju razlike u pritisku koje rezultiraju kretanjem vode. Coriolisova sila, koja skreće okeanske struje udesno na sjevernoj hemisferi i ulijevo na južnoj hemisferi, balansira ovu razliku pritiska.

Tokom putovanja, naučnici će koristiti naprednu naučnu opremu RV Investigatora, uključujući plutače i plutače sa satelitskim praćenjem, da proučavaju dinamiku okeana kod jugoistočne obale Australije. Ovi podaci će se koristiti za validaciju satelitskih mjerenja, poboljšanje vremenske prognoze i pomoć u procjeni i predviđanju klimatskih rizika. Samo kombinovanjem satelitskih posmatranja sa merenjima na površini možemo zaista razumeti kako se naši okeani menjaju i njihov uticaj na naše živote.

