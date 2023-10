Kineska jela ima najveću stopu potapanja ugljika u srednjem vijeku, otkriva studija

By

Nedavna studija koju su sproveli istraživači iz Južne kineske botaničke bašte pokazala je da kineska jela, poznata i kao Cunninghamia lanceolata, ima najveću stopu ponora ugljika tokom srednjeg vijeka. Ovo otkriće je značajno jer se kineska jela naširoko koristi u programima pošumljavanja u južnoj Kini, a razumijevanje njenog kapaciteta za sekvestraciju ugljika može pomoći u naporima za ublažavanje klimatskih promjena.

Studija se fokusirala na šumsku farmu u provinciji Guangdong, prikupljajući podatke o kapacitetu skladištenja ugljika i sekvestracije kineske jele u različitim dobima. Istraživači su analizirali zalihe ugljika u različitim komponentama kao što su drveće, šiblje, vegetacija, smeća, tlo i cijeli ekosistem.

Rezultati su otkrili da se zalihe ugljika značajno povećavaju sa starošću šume, pri čemu se ukupne zalihe ugljika u ekosistemu skoro utrostručile sa 129.11 megagrama po hektaru u dobi od pet godina na 348.43 u 60. godini života. Stopa sekvestracije ugljika kod kineske jele pokazala je ukupno povećanje u prva dva starosna intervala, dostižući vrhunac u rasponu od 15-20 godina, a zatim opadajući u narednim starosnim intervalima.

Studija je zaključila da stopa sekvestracije ugljika kineske jele ovisi o njenoj starosti, pri čemu se najveće stope javljaju u njenoj srednjoj dobi od 15 do 20 godina. Vodeći istraživač Liu Juxiu vjeruje da ovi nalazi mogu biti vrijedni za nacionalne akcije ublažavanja klimatskih promjena i programe pošumljavanja.

Studija, objavljena u časopisu Science of The Total Environment, baca svjetlo na potencijal sekvestracije ugljika kineske jele i naglašava njenu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. On pruža korisne uvide kreatorima politike i organizacijama uključenim u napore pošumljavanja, naglašavajući važnost razmatranja starosti stabala u maksimiziranju koristi od sekvestracije ugljika.

izvori:

– China Science Daily

– Nauka o totalnom okruženju