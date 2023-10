Istraživači otkrivaju uticaj nuklearnog spina na biološke procese

Naučnici sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, u saradnji sa drugim institucijama, došli su do revolucionarnog otkrića o ulozi nuklearnog spina u biološkim procesima. Ovo otkriće dovodi u pitanje prethodne pretpostavke i ima potencijal da revolucionira polja kao što su biotehnologija, kvantna biologija, odvajanje izotopa i tehnologija nuklearne magnetne rezonance (NMR).

Tradicionalno se vjerovalo da nuklearni spin nema utjecaja na biološke aktivnosti. Međutim, nedavna istraživanja su pokazala da se određeni izotopi, kao što su stabilni izotopi kisika, ponašaju drugačije zbog svog nuklearnog spina. Tim istraživača se posebno fokusirao na dinamiku kisika u kiralnim sredinama, gdje su otkrili da nuklearni spin značajno utječe na njegov transport.

Studija, objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, ima široke implikacije. To bi moglo dovesti do napretka u kontrolisanom odvajanju izotopa, omogućavajući efikasnije procese. Osim toga, mogao bi revolucionirati NMR tehnologiju, pružajući nove mogućnosti za medicinske i dijagnostičke tehnike.

Profesor Yossi Paltiel, vodeći istraživač, izrazio je uzbuđenje zbog značaja ovih otkrića. Naglasio je ulogu nuklearnog spina u biološkim procesima i sugerirao da bi manipuliranje njime moglo dovesti do revolucionarnih primjena u biotehnologiji i kvantnoj biologiji.

Studija dalje istražuje vezu između kvantnih efekata i bioloških procesa. Na jedinstveni oblik kiralnih molekula u živim organizmima utječe kvantna mehanika, posebno osobina koja se zove spin. Kiralni molekuli mogu različito komunicirati sa česticama na osnovu njihovog spina, stvarajući ono što je poznato kao hiralno indukovana spin selektivnost (CISS).

Istraživači su sproveli eksperimente sa česticama vode različitih okretaja, otkrivši da spin utiče na to kako se voda ponaša u ćelijama. Utječe na brzinu kojom voda ulazi u ćelije i uzrokuje jedinstvene reakcije kada su prisutne kiralne molekule.

Razumijevanje i kontrola okretanja moglo bi imati dubok utjecaj na naše razumijevanje bioloških procesa i moglo bi dovesti do novih napretka u različitim poljima. Ovo otkriće naglašava važnost daljnjeg istraživanja uloge nuklearnog spina u živim organizmima.

Sve u svemu, ova studija baca svjetlo na značajan utjecaj nuklearnog spina na biološke procese, posebno na dinamiku kisika u kiralnom okruženju. Ona dovodi u pitanje dugotrajna vjerovanja i otvara uzbudljive mogućnosti za napredak u biotehnologiji, kvantnoj biologiji, razdvajanju izotopa i NMR tehnologiji.

