Zadaci kanadskih astronauta: Nova era istraživanja svemira

Kanada ulazi u uzbudljivu novu fazu istraživanja svemira sa objavom zadataka astronauta u srijedu, 22. novembra. Kanadska svemirska agencija (CSA) će biti domaćin događaja uživo u svom sjedištu u blizini Montreala u Kvebeku. Ovaj događaj, koji će se istovremeno emitovati na različitim platformama, uključujući YouTube i Facebook, otkrit će najnovije misije kanadskih astronauta.

U prošlosti su identitet astronauta i njihovi zadaci držani u tajnosti do trenutka događaja. Međutim, ovog puta postoji ključna činjenica koju sigurno znamo: postoje tri aktivna CSA astronauta dostupna za misije. Među njima su doktor medicine David-Saint Jacques, koji je proveo 204 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2018-19, naučnica Jenni Sidey-Gibbons, koja ispunjava uslove za svoj prvi svemirski let, i Joshua Kutryk, vojni pilot koji takođe ispunjava uslove za svoj prvi let svemirski let.

Jedna stvar koju znamo je da je jedan CSA astronaut, Jeremy Hansen, već bio dodijeljen NASA-inoj misiji Artemis 2, koja bi trebala letjeti oko Mjeseca krajem 2024. Hansenov zadatak pokazuje značajan doprinos Kanade međunarodnim svemirskim programima. Od kasnih 1970-ih, Kanada je bila ključna u obezbjeđivanju robotike za NASA misije, od Canadarma na svemirskom šatlu do Canadarm2 i Dextrea na Međunarodnoj svemirskoj stanici. U zamjenu za svoj robotski rad, Kanada dobija dio nauke i mjesto astronauta na ISS-u.

Ali učešće Kanade u istraživanju svemira širi se dalje od samo robotike. Nedavno obećanje Canadarm3 za NASA-in projekat Gateway i memorandum o razumijevanju sa Axiom Spaceom otvaraju put kanadskim astronautima da učestvuju u budućim misijama na Mjesec i kratkoročnim misijama na ISS-u kojima su komandovali bivši NASA-ini astronauti.

Iako su mogućnosti za kanadske astronaute ograničene zbog male poreske osnovice u zemlji za finansiranje svemira, ova najava označava rijetku priliku u kojoj će više astronauta CSA dobiti zadatke u istom vremenskom okviru. Ovo je uzbudljivo vrijeme za Kanadu jer prihvaća novu eru istraživanja svemira i jača svoju poziciju ključnog igrača u međunarodnim svemirskim programima.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Ko su aktivni astronauti CSA? Aktivni astronauti CSA koji su trenutno dostupni za misije su David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons i Joshua Kutryk. Šta je Artemis 2 misija? Misija Artemis 2 je misija koju vodi NASA i koja će letjeti oko Mjeseca. Jeremy Hansen, astronaut CSA, već je dodijeljen ovoj misiji. Šta je Canadarm3? Canadarm3 je robotska ruka nove generacije koju je Kanada razvila za NASA-in projekat Gateway, čiji je cilj uspostavljanje svemirske stanice u blizini Mjeseca. Šta je Aksiomski prostor? Axiom Space je kompanija sa sjedištem u Hjustonu koja vodi kratkoročne misije na ISS koristeći svemirsku letjelicu SpaceX Crew Dragon. Kanada ima memorandum o razumijevanju sa Axiom Spaceom za potencijalne kratkoročne misije.