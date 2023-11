Bakterijsko pamćenje: kako mikrobi koriste željezo da prenesu strategije

Naučnici sa Univerziteta Teksas u Austinu došli su do intrigantnog otkrića: bakterije imaju sposobnost stvaranja sjećanja, slično kao i ljudi, da aktiviraju specifična ponašanja. Ova sjećanja se mogu prenositi kroz generacije i igraju ključnu ulogu u nastanku opasnih infekcija i razvoju rezistencije na antibiotike.

U studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su se posebno fokusirali na bakterije E. coli i njihovu upotrebu nivoa gvožđa za skladištenje informacija. Otkrili su da su bakterijske ćelije sa nižim nivoom gvožđa bolje u rojenju, dok su bakterije koje su formirale biofilm imale veći nivo gvožđa. Oni sa uravnoteženim nivoom gvožđa pokazali su toleranciju na antibiotike. Ova „gvozdena sećanja“ opstajala su najmanje četiri generacije pre nego što su nestala do sedme generacije.

Iako bakterije nemaju mozak ili nervni sistem, one mogu prikupljati informacije iz svog okruženja i pohranjivati ​​ih za buduću upotrebu. Souvik Bhattacharyya, vodeći autor studije, objašnjava da bakterije mogu imati koristi od brzog pristupa pohranjenim informacijama ako su često nailazile na određeno okruženje.

Gvožđe, kao jedan od najzastupljenijih elemenata na Zemlji, igra ključnu ulogu u ćelijskim procesima. Istraživači predlažu da niski nivoi gvožđa pokreću bakterijska sećanja da formiraju selidbeni roj koji se brzo kreće, dok visoki nivoi gvožđa ukazuju na okruženje pogodno za formiranje biofilma.

Ovo razumijevanje bakterijske memorije otvara nove mogućnosti za prevenciju i borbu protiv bakterijskih infekcija. Ciljajući nivoe gvožđa, koji su od suštinskog značaja za virulenciju, istraživači mogu da razviju terapeutske lekove koji će poremetiti bakterijske strategije i učiniti ih podložnijim lečenju.

U zaključku, ova studija naglašava fascinantnu sposobnost bakterija da pohranjuju i prenose sjećanja budućim generacijama. Otkrivajući mehanizme koji stoje iza bakterijskog ponašanja, naučnici otkrivaju potencijalne strategije za borbu protiv bakterijskih infekcija i otpornost na antibiotike.

FAQ

Šta su bakterijska sjećanja?

Bakterijske memorije su pohranjene informacije kojima bakterije mogu pristupiti i upotrijebiti ih za aktiviranje specifičnih ponašanja kao odgovor na podražaje iz okoline.

Kako bakterije pohranjuju sjećanja?

Bakterije pohranjuju sjećanja koristeći uobičajene kemijske elemente, kao što je željezo, da kodiraju i prenesu informacije svom potomstvu u kasnijim generacijama.

Koju ulogu ima željezo u bakterijskoj memoriji?

Nivo željeza u bakterijskim ćelijama djeluje kao ključni faktor u pohranjivanju i pristupu uspomenama. Bakterijske ćelije sa nižim nivoom gvožđa bolje se roje, dok one sa višim nivoom gvožđa formiraju biofilmove. Uravnoteženi nivoi gvožđa su povezani sa tolerancijom na antibiotike.

Kako nam razumijevanje bakterijskog pamćenja može koristiti?

Razumijevanje bakterijske memorije otvara mogućnosti za razvoj ciljanih terapija za narušavanje bakterijskih strategija i borbu protiv infekcija. Manipulirajući nivoima gvožđa, istraživači mogu potencijalno učiniti bakterije podložnijim liječenju.