Nova studija istražuje memorijski kapacitet bakterija i njihov uticaj na otpornost na antibiotike

By

Revolucionarna studija koju su sproveli istraživači sa Univerziteta Teksas u Austinu otkrila je fascinantan aspekt ponašanja bakterija: prisustvo "uspomena" koje značajno utiču na njihove strategije, uključujući njihovu sposobnost da se odupru antibioticima i formiraju bakterijske rojeve. Ovo otkriće pruža svjež uvid u borbu protiv opasnih infekcija, posebno onih uzrokovanih sojevima otpornim na antibiotike.

Suprotno ljudskom sjećanju, memorija bakterija funkcionira više kao pohrana informacija u kompjuterima. Istraživački tim je otkrio da bakterije E. coli koriste nivoe gvožđa kao mehanizam za zadržavanje informacija o svom okruženju i ponašanju. Ova sjećanja se mogu aktivirati i prenijeti na sljedeće generacije kao odgovor na specifične podražaje.

Glavni autor Souvik Bhattacharyya, prorektor u ranoj karijeri na Odsjeku za molekularne bionauke, objasnio je da su varijacije u razinama željeza u bakterijskim stanicama usko povezane s različitim obrascima ponašanja. Bakterije sa nižim nivoom gvožđa pokazale su poboljšane sposobnosti rojenja, dok su one koje formiraju biofilm – guste, lepljive prostirke na površinama – pokazale više nivoe gvožđa. Zanimljivo je da ova „gvozdena sećanja“ traju i do četiri generacije pre nego što izblede do sedme.

Implikacije ovog otkrića prevazilaze naučnu radoznalost. Razumijevanje i manipuliranje ovim sjećanjima bakterija na bazi željeza ima značajan potencijal za medicinsku i ekološku primjenu. Bhattacharyya je naglasio da nivoi željeza služe kao održiva meta za terapeute, jer željezo igra ključnu ulogu u virulenciji bakterijskih infekcija. Razvijanjem inovativnih strategija za dekodiranje i utjecaj na ova sjećanja, istraživači bi mogli napraviti revoluciju u prevenciji i liječenju bakterijskih infekcija, posebno onih koje uključuju sojeve otporne na antibiotike.

Nadalje, ovo istraživanje baca svjetlo na duboku vezu između željeza i evolucije života na Zemlji. Bhattacharyya je primijetio da je željezo bilo ključno u ranim fazama ćelijskog života i da ostaje kritično za brojne ćelijske procese. Otkrivanjem fundamentalne uloge željeza u ponašanju bakterija i širem kontekstu života, naučnici stječu duboko razumijevanje evolucijskog značaja ovog otkrića.

Ukratko, istraživanje Univerziteta Teksas u Austinu predstavlja značajan napredak u razumijevanju ponašanja bakterija. Razotkrivajući misterije sećanja bakterija i njihovog odnosa sa gvožđem, naučnici utiru put inovativnim pristupima u borbi protiv bakterijskih infekcija i rešavaju rastuću zabrinutost zbog rezistencije na antibiotike.

Često postavljana pitanja (FAQ)

P: Šta su bakterijska sjećanja?

O: Bakterijske memorije odnose se na sposobnost bakterija da pohranjuju i prenose informacije o svom okruženju i ponašanju sljedećim generacijama.

P: Kako bakterije stvaraju uspomene?

O: U ovoj studiji, istraživači su otkrili da bakterije, posebno bakterije E. coli, koriste nivoe gvožđa kao mehanizam za skladištenje informacija. Varijacije u razinama željeza unutar bakterijskih stanica koreliraju s različitim obrascima ponašanja.

P: Zašto je nivo gvožđa važan za bakterije?

O: Nivo željeza igra ključnu ulogu u ponašanju i virulenciji bakterija. Bakterije sa nižim nivoom gvožđa pokazuju poboljšane sposobnosti rojenja, dok one sa višim nivoom gvožđa stvaraju biofilmove.

P: Koje su implikacije ovog otkrića?

O: Ovo otkriće ima značajne implikacije za medicinsku i ekološku primjenu. Manipuliranje pamćenjem bakterija na bazi željeza moglo bi dovesti do inovativnih strategija za prevenciju i borbu protiv bakterijskih infekcija, posebno onih koje uključuju sojeve otporne na antibiotike.

P: Kakav je evolucijski značaj željeza u ponašanju bakterija?

O: Gvožđe je korišteno u ranom ćelijskom životu za različite procese i i dalje je ključno u nastanku i evoluciji života na Zemlji. Razumijevanje veze između sjećanja željeza i bakterija pruža uvid u širi kontekst životne evolucije.