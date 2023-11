Istraživanje složenosti Be Stars: izvan binarnih sistema

By

Nedavni proboj istraživača sa Univerziteta u Leedsu razbio je dugogodišnja vjerovanja astronoma o zvijezdama Be, bacajući novo svjetlo na ove zagonetne nebeske objekte. Zvezde Be, poznate po svojim emisionim linijama i B spektralnim tipovima, plenile su naučnike više od jednog veka od njihovog otkrića od strane italijanskog astronoma Anđela Sekija 1866.

Tradicionalno, astronomi su vjerovali da Be zvijezde pretežno postoje u binarnim sistemima, plešu u parovima širom svemira. Međutim, analiza podataka sa satelita Gaia Evropske svemirske agencije pružila je uvjerljive dokaze koji osporavaju ovu preovlađujuću ideju. Čini se da zvijezde Be nisu samo dvojke, već trojke, s tri nebeska tijela koja međusobno zamršeno djeluju.

Posmatrajući kretanje zvijezda po noćnom nebu tokom dužih i kraćih perioda, istraživači su otkrili znakove druženja. Ako se zvijezda kreće ravnom putanjom, to ukazuje na prisustvo jedne zvijezde. Međutim, prisustvo više zvijezda dovodi do vidljivog kolebanja ili čak spiralnog uzorka. Zapanjujuće, studija je otkrila da su zvijezde Be pokazivale nižu stopu pratilaca u poređenju sa svojim kolegama zvijezdama B u početku, što je u suprotnosti sa očekivanjima.

Dalja istraga je otkrila da treća zvijezda često ulazi na scenu, utječući na putanju pratioca i olakšavajući prijenos materijala potrebnog za formiranje karakterističnog plinovitog diska koji obavija zvijezde Be — nebeski spektakl koji podsjeća na Saturnove prstenove. Ovi saputnici, kada su nam jednom vidljivi, postaju nevidljivi zbog „vampirske“ Be zvijezde koja progresivno iscrpljuje njihovu masu sve dok ne postanu previše smanjeni da bi se mogli primijetiti.

Implikacije ovog revolucionarnog otkrića protežu se izvan područja zvijezda Be. Od crnih rupa i neutronskih zvijezda do izvora gravitacijskih valova, naše razumijevanje ovih kosmičkih fenomena ima dubok uticaj. S porastom istraživanja gravitacijskih valova, ovo novootkriveno znanje nudi vrijedne uvide u zvijezde koje rađaju ove intrigantne gravitacijske poremećaje.

Kako napominje profesor René Oudmaijer sa Fakulteta za fiziku i astronomiju Univerziteta, „Binarnost je neophodna u evoluciji zvijezda, ali sada idemo dalje od te paradigme. Trojke su postale nove binarne." Ova revolucija u našem razumijevanju nebeskog druženja otvara vrata zamršenijem i zadivljujućem svemiru koji čeka da bude razotkriven.

