Moćni radio burst otkriven iz udaljene galaksije

Astronomi su došli do revolucionarnog otkrića detektujući brzi radio prasak (FRB) iz daleke galaksije koja je putovala osam milijardi svjetlosnih godina da bi stigla do Zemlje. Ovaj konkretan FRB je moćniji i nastao je mnogo dalje od bilo kojeg prethodno zabilježenog, budući da se dogodio kada je svemir bio manji od polovine svoje sadašnje starosti. Uzrok FRB-a ostaje misterija, s teorijama koje se kreću od života vanzemaljaca do magnetara, koji su visoko magnetne mrtve zvijezde.

Radio-teleskop je detektovao australijski kvadratni kilometarski niz Pathfinder (ASKAP) u zapadnoj Australiji. Otpustio je onoliko energije za manje od milisekunde koliko Sunce emituje tokom 30 godina. Dok bi se stotine hiljada FRB-ova dnevno moglo pojaviti na nebu, otkriveno je samo oko hiljadu, a porijeklo je samo 50 identificirano. Kako bi ušli u trag izvoru najnovijeg praska, astronomi su koristili vrlo veliki teleskop u Čileu i otkrili da dolazi iz galaksije koja se možda spajala s drugim galaksijama, potencijalno stvarajući magnetar.

Osim što će otkriti misteriju FRB-a, naučnici se nadaju da će ih koristiti kao alat za istraživanje misterija svemira. FRB-ovi su utisnuti potpisom gasa kroz koji putuju, pružajući naučnicima način da izmjere količinu materije u kosmičkoj mreži i odrede ukupnu težinu svemira. Međutim, da bi se postiglo preciznije mjerenje, morat će se promatrati još stotine FRB-ova pomoću naprednih radio teleskopa za koje se očekuje da će postati operativni u bliskoj budućnosti.

Ovo revolucionarno otkriće približava nas razumijevanju porijekla FRB-a i kosmičke mreže. Uz daljnja istraživanja i napredak u tehnologiji, naučnici vjeruju da će otkriti još tajni svemira.

izvori:

