Frank Rubio, američki astronaut, trebao bi se vratiti na Zemlju nakon što je obavio najduži pojedinačni let jednog Amerikanca. On je oborio prethodni rekord za najduži neprekidni let Amerikanca 11. septembra, a u četvrtak će završiti punu godinu u svemiru. Rubio je izrazio iščekivanje ponovnog okupljanja sa svojom porodicom, uživanja u svježoj hrani i tišine po dolasku.

Prvobitno je Rubio bio zakazan za šestomjesečnu misiju, ali su se planovi promijenili zbog curenja rashladne tekućine otkrivenog u svemirskom brodu Sojuz. To je rezultiralo kašnjenjem i produžilo njegov boravak na Međunarodnoj svemirskoj stanici na godinu dana. Rubio je priznao da je godinu dana odvojenosti od voljenih uzelo psihološki danak, naglašavajući važnost da ostanete mentalno jaki u "neoprostivom okruženju" svemirske stanice.

Tokom svog boravka u svemiru, Rubio je radio na različitim naučnim projektima, uključujući proučavanje kako se bakterije prilagođavaju svemirskim letovima i kako vježba utiče na ljude tokom dugotrajnih misija. Jedan od njegovih omiljenih projekata uključivao je proučavanje rasta i razvoja biljke paradajza, što bi moglo pružiti uvid u uzgoj usjeva u većem obimu u svemiru.

Rubio je također govorio o drugarstvu na svemirskoj stanici i podršci pridošlicama. Izrazio je zahvalnost na smjernicama koje su mu pružili kolege iz posade u učenju osnovnih zadataka u jedinstvenom okruženju svemira.

Prije nego što je postao astronaut, Rubio je služio u američkoj vojsci i pohađao medicinsku školu. Izrazio je i uzbuđenje i neizvjesnost oko svog povratka na Zemlju, jer će njegovom tijelu trebati vremena da se prilagodi efektima gravitacije nakon dužeg perioda u nultom gravitaciji.

