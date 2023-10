By

Naučnici su došli do fascinantnog otkrića o drevnim mikroorganizmima zvanim metanogeni koji bi mogli baciti svjetlo na povijest Zemlje. Metanogeni su jedinstveni organizmi koji ne koriste sunčevu svjetlost za energiju i osjetljivi su na kisik. Oni dobijaju svoju energiju razgrađujući kamenje i minerale u svom okruženju, proizvodeći metan u procesu.

Smanjenje metana i povećanje kiseonika u Zemljinoj atmosferi pre oko 2.4 milijarde godina godinama zbunjuje naučnike. Koautor studije, Eric Boyd, objašnjava da se to poklopilo sa smanjenjem populacije metanogena. Jedna teorija sugerira da su se metanogeni suočili sa povećanom konkurencijom za resurse drugih organizama, što je dovelo do opadanja njihovog broja. Druga teorija predlaže da su promjene u vulkanskim obrascima dovele do smanjenja dostupnog nikla, koji je neophodan za preživljavanje metanogena.

Međutim, nedavno istraživanje je pokazalo da metanogeni ovisni o niklu mogu preživjeti s mnogo nižim količinama nikla nego što se ranije vjerovalo. Ovi mikroorganizmi imaju sposobnost skladištenja i akumulacije nikla u sebi, omogućavajući im preživljavanje čak i u sredinama gdje je nikal oskudan.

Da bi razumjeli ovaj proces, Boydov tim je uzgajao metanogene u različitim količinama nikla i promatrao njihov odgovor. Mjereći količinu proizvedenog metana, procijenili su rast i stopu preživljavanja metanogena. Koristeći spektroskopske tehnike, uspjeli su odrediti količinu nikla pohranjenog u ćelijama.

Implikacije ove studije šire se izvan naučnog područja. Boyd vjeruje da bi dublje razumijevanje ovog procesa biominiranja moglo dovesti do razvoja rudarskih tehnologija sa manjim utjecajem na okoliš. On ističe tri ključna aspekta istraživanja: otkriće da ćelije mogu dobiti nikal iz minerala, sposobnost metanogena da napreduju uz niske koncentracije nikla i njihovu sposobnost da ga akumuliraju za buduću upotrebu.

Ovo istraživanje ne samo da pruža uvid u to kako je život nastao na Zemlji, već nudi i tragove o stvaranju životne sredine za druge oblike života. Otkrivajući misterije preživljavanja metanogena, naučnici su korak bliže razumevanju drevne istorije naše planete.

