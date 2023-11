Otkriće ranih otisaka ptičjih stopa baca svjetlo na drevne migracije

By

Revolucionarno otkriće 27 otisaka ptičijih stopala na južnoj obali Australije pružilo je vrijedan uvid u ranu evoluciju ptica i potencijalne migratorne obrasce. Datiraju još iz rane krede kada je Australija još bila povezana s Antarktikom, ovi otisci su neki od najstarijih i najdefinitivno identificiranih tragova ptica na južnoj hemisferi, a procjenjuje se da su stari između 120 i 128 miliona godina.

Za razliku od mnogih ptičjih tragova i fosila iz ovog vremenskog perioda, koji se pretežno nalaze na sjevernoj hemisferi, posebno u Aziji, ovo otkriće otkriva raznovrstan raspon vrsta ptica na južnoj hemisferi blizu Južnog pola prije više miliona godina. Ovaj nalaz dovodi u pitanje prethodne pretpostavke i proširuje naše razumijevanje rane distribucije ptica.

Otisci stopala, veličine od 7 do 14 centimetara (2.75 do 5.5 inča) široki, otkriveni su u formaciji Wonthaggi u blizini Melburna. Ova geološka formacija označava odvajanje Australije od Antarktika prije oko 100 miliona godina. U to vrijeme, polarna sredina se sastojala od pukotine doline sa pletenim rijekama, u kojima su bile niske temperature i mjeseci tame tokom polarnih zima.

Prisustvo ovih ptičjih tragova na više stratigrafskih nivoa sugerira ponavljajuću pojavu različitih vrsta ptica, potencijalno ukazujući na sezonsko formiranje tokom polarnih ljeta. Vjerovatno je da su ovi tragovi ostavljeni duž migratorne rute, dok su ptice prolazile kroz regiju.

Delikatna priroda ptičjih kostiju i lagana priroda samih ptica čine njihovo očuvanje u fosilnim zapisima nevjerovatno rijetkim. Stoga otkriće ovih tragova pruža izuzetnu priliku za proučavanje i učenje više o fauni ptica prošlosti.

Ovo izvanredno otkriće uslijedilo je nakon prethodnog otkrića iz 2013. godine, gdje su pronađena dva ptičja traga stara 105 miliona godina u australskoj formaciji Eumeralla, što učvršćuje poziciju Australije kao značajnog izvora ranih fosilnih dokaza o pticama.

Dok je pandemija COVID-19 zahtijevala odgodu u analizi otisaka stopala, glavni autor, Anthony Martin, udružio je snage s drugim stručnjacima za paleontologiju i geologiju kako bi pomno proučio i protumačio tragove.

Zahvaljujući pionirskim naučnicima poput Martina i njegovih kolega, nastavljamo da otkrivamo vitalne tragove o drevnom svetu i stičemo dublje razumevanje rane evolucije i ponašanja ptičjih vrsta. Ovo otkriće dodaje još jedno poglavlje našoj tekućoj priči o evoluciji ptica.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Koliko su stari otisci ptičijih stopala otkriveni u južnoj Australiji?

Otisci ptičijih stopa pronađeni na južnoj obali Australije datiraju iz perioda rane krede, a procjenjuje se da su stari između 120 i 128 miliona godina.

2. Zašto je ovo otkriće značajno?

Ovo otkriće je značajno jer pruža vrijedan uvid u ranu evoluciju ptica i migracijsko ponašanje. On dovodi u pitanje prethodne pretpostavke o distribuciji ptica tokom rane krede i proširuje naše razumijevanje vrsta ptica na južnoj hemisferi.

3. Gdje su otkriveni otisci stopala?

Otisci stopala pronađeni su u formaciji Wonthaggi južno od Melburna u Australiji. Ova geološka formacija označava odvajanje Australije od Antarktika prije otprilike 100 miliona godina.

4. Šta otisci stopala otkrivaju o migracijskom ponašanju?

Prisustvo ovih otisaka na više stratigrafskih nivoa sugerira ponavljajuću pojavu ptica, što potencijalno ukazuje na sezonsko formiranje tokom polarnih ljeta. Ovo sugerira da su ptice možda koristile ovo područje kao migratorni put.

5. Zašto su fosili ptica rijetki?

Fosili ptica su rijetki zbog osjetljive prirode ptičjih kostiju i lagane strukture samih ptica. Očuvanje njihovih ostataka u fosilnom zapisu je rijetko, što otkriće ovih otisaka čini posebno vrijednim za naučna istraživanja.