Najbolja mjesta za vidjeti "vatreni prsten" pomračenje Sunca u San Antoniju

U subotu, 14. oktobra, prstenasto pomračenje Sunca poznato kao "vatreni prsten" biće vidljivo na različitim lokacijama širom Sjedinjenih Država. Jedno od najpopularnijih mjesta za prisustvovanje ovom nebeskom događaju biće San Antonio u Teksasu. Sa populacijom od 1.45 miliona stanovnika, San Antonio je najveći grad na centralnom putu pomračenja.

Iako se o San Antoniju možda nije naširoko raspravljalo kao o top destinaciji za ovo pomračenje, nedavno je prepoznato kao najbolje mjesto za posjetu za putovanje pomračenjem. Unatoč šansi od 61% naoblake tokom dana, čak i ako posjetitelji ne stignu do San Antonija, to će i dalje biti primarna lokacija za Teksašane da vide "vatreni prsten".

Pomračenje će trajati otprilike tri sata, sa "vatrenim prstenom" vidljivim 4 minute i 21 sekundu u 11:52 po CDT. Ovo će biti prvo prstenasto pomračenje Sunca u SAD-u od 2012. godine i posljednje do 2039. godine.

San Antonio je dobro pripremljen da primi posjetitelje za ovo pomračenje. Sa preko 50,000 hotelskih soba, prostranim putevima, širokim izborom restorana i brojnim zabavama i događajima organizovanim oko pomračenja, ovo je odlična lokacija za razgledanje. Posjetioci se podsjećaju da koriste naočare za pomračenje sunca za sigurno gledanje, jer nikada nije bezbedno gledati direktno u sunce bez odgovarajuće zaštite za oči.

U San Antoniju je organizirano nekoliko žurki za gledanje kako bi se proslavilo prstenasto pomračenje Sunca. La Fiesta del Sol: Događaj proslave prstenastog pomračenja Sunca održat će se u obrazovnom centru Scobee. Ova prilika u stilu festivala uključivat će kamione s hranom, prezentacije, solarne filtrirane teleskope i praktične aktivnosti za javno gledanje.

SeaWorld San Antonio će takođe biti domaćin zabave pomračenja, nudeći grickalice i pića na temu pomračenja, DJ muziku i priliku da se vozite na podmetaču tokom pomračenja.

Za one koji traže opuštenije iskustvo, The Good Kind Southtown će se otvoriti rano za Eclipse Watch Party na svojim travnjacima i otvorenim površinama. Gosti mogu učestvovati u besplatnoj jogi, uživati ​​u marendi i uživati ​​u posebnom koktelu sa solarnom tematikom pod nazivom The Eclipse.

Ostale zabave za gledanje uključuju Zoološki vrt San Antonio, Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, San Jose Mission Education Center, The DoSeum i Eisenhower Park.

San Antonio se sprema da pruži nezaboravno iskustvo za posetioce i lokalno stanovništvo tokom „vatrenog prstena“ pomračenja Sunca. To je destinacija koja nudi i prirodne ljepote i živahnu turističku infrastrukturu, što ga čini idealnim mjestom za prisustvovanje ovom događaju koji izaziva strahopoštovanje.

