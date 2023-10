Nadolazeće pomračenje Sunca: “Vatreni prsten” vidljiv milionima u Sjevernoj Americi

By

U subotu, 14. oktobra u 16:15 po univerzalnom vremenu, dogodit će se rijedak nebeski događaj poznat kao prstenasto pomračenje Sunca. Ovo pomračenje, koje se često naziva pomračenjem "vatrenog prstena", događa se kada mjesec djelomično pokrije centar sunca, ostavljajući vidljivo svjetlo u obliku prstena oko mjeseca. Pomračenje će trajati otprilike 4 minute i 30 sekundi.

Preko 70 miliona Amerikanaca imat će priliku svjedočiti ovom spektakularnom događaju, navodi NASA. Pomračenje će biti vidljivo na stazi širokoj 125 milja koja se proteže preko devet američkih država, uključujući Oregon, Kaliforniju, Nevadu, Jutu i Teksas. Unutar ovog puta živi preko 6.6 miliona Amerikanaca.

Za one izvan putanje, širom Sjeverne, Centralne i Južne Amerike, bit će vidljivo djelomično pomračenje Sunca. Neophodno je nositi naočare za pomračenje Sunca u svakom trenutku kada gledate pomračenje, bez obzira da li se radi o „vatrenom prstenu“ ili djelomičnom pomračenju.

Nakon prolaska kroz SAD, pomračenje će biti vidljivo iz nekoliko zemalja Centralne i Južne Amerike, kao što su Meksiko, Belize, Honduras, Nikaragva, Panama, Kolumbija i Brazil.

Da biste imali najbolje iskustvo gledanja, preporučljivo je pronaći lokaciju unutar puta pomračenja koja nije velika gužva. Popularni nacionalni parkovi duž staze, poput Nacionalnog parka Crater Lake u Oregonu i Nacionalnog parka Bryce Canyon u Utahu, vjerovatno će privući veliki broj posjetilaca. Preporuča se planiranje unaprijed i raniji dolazak na lokaciju za gledanje.

Lokacije Honeypot, uključujući plemenski park Monument Valley Navajo, plemenski park Four Corners Navajo i dijelove Nacionalnog spomenika Canyon de Chelly, biće zatvorene tokom pomračenja zbog svog značaja u kulturi Navahoa.

Dok će "vatreni prsten" pružiti prizor koji oduzima dah, oni izvan staze i dalje mogu svjedočiti djelimičnom pomračenju Sunca. Količina sunca koja je zaklonjena mjesecom varira u zavisnosti od lokacije. Gradovi dalje od staze, kao što je Njujork, iskusiće pomračenje od oko 22%, dok će gradovi poput Austina u Teksasu, samo 70 milja od staze, posmatrati veliko pomračenje od 88%.

Ne zaboravite da budete u toku sa najnovijim informacijama u vezi sa pomračenjem Sunca, uključujući opcije putovanja i smještaja, iz pouzdanih izvora kao što su WhenIsTheNextEclipse.com i The Complete Guide to the Great North American Eclipse od 8. aprila 2024.

