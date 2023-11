Zapanjujuća otkrića NASA-inog teleskopa James Webb nude nove uvide u galaktički centar

By

NASA-in svemirski teleskop James Webb još jednom je zadivio astronome svojim izuzetnim mogućnostima, ovaj put pružajući zadivljujući pogled na zagonetnu regiju stvaranja zvijezda Strijelca C (Sgr C) u srcu naše galaksije. Smješten otprilike 300 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe Strijelac A u centru Mliječnog puta, Sgr C je spektakl od 500,000 zvijezda, s posebnim fokusom na zbirku protozvijezda koje kradu svjetla reflektora.

Na ovoj revolucionarnoj slici, Webbova neviđena rezolucija i osjetljivost otkrivaju bezbrojne karakteristike koje nikada ranije nisu primijećene u ovoj regiji. "Webb otkriva nevjerovatnu količinu detalja, omogućavajući nam da proučavamo formiranje zvijezda u ovakvom okruženju na način koji ranije nije bio moguć", rekao je Samuel Crowe, glavni istraživač i student na Univerzitetu Virginia. Ovaj izvanredan uvid proizlazi iz nedostatka prethodnih infracrvenih podataka i ogromnih mogućnosti Webb teleskopa.

Jedno od ključnih otkrića je prisustvo masivne protozvijezde, više od 30 puta veće od mase našeg Sunca, smještene u ovom mladom zvjezdanom jatu. Iako oblak koji okružuje ove protozvijezde izgleda mračno i rijetko naseljen, to je, u stvari, jedno od najgušće zbijenih regija u galaksiji. Gustina oblaka ometa svjetlost zvijezda koje se nalaze iza njega, stvarajući iluziju praznine.

Webbova bliska infracrvena kamera (NIRCam) snimila je velike emisije joniziranog vodonika koje okružuju donju stranu tamnog oblaka u živim cijan nijansama. Ogroman domet ovog vodoničnog regiona dovodi u pitanje postojeće teorije, jer se proteže daleko izvan onoga što je ranije uočeno. Astronomi su sada suočeni sa intrigantnim zadatkom razumevanja porekla i uticaja ovog proširenog regiona vodonika.

Još jedna fascinantna enigma leži u raštrkanim i haotičnim igličastim strukturama unutar jonizovanog vodonika, koje zahtijevaju dalja istraživanja. Rubén Fedriani, koistražitelj projekta u Instituto Astrofísica de Andalucía u Španiji, opisuje galaktički centar kao "prepuno, burno mjesto", u kojem visoki oblaci plina formiraju zvijezde koje komuniciraju s okolnim gasom kroz svoje izlive, mlaznice i zračenje.

Dok naučnici nastavljaju da otkrivaju misterije skrivene unutar nebeskog prostranstva, otkrića teleskopa Džejms Veb iz srca naše galaksije nude neviđene prilike da se dalje udubimo u kosmičke tajne. Smješten na samo 25,000 svjetlosnih godina od Zemlje, galaktički centar pruža astronomima izbliza pogled na pojedinačne zvijezde, bacajući svjetlo na zamršeni proces formiranja zvijezda i njegovu ovisnost o jedinstvenom kosmičkom okruženju. Sa svakim otkrivenjem, Webb teleskop utire put za dublje razumijevanje našeg univerzuma.