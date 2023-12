Nova studija otkriva da su karakteristike udarnih kratera određene brzinom okretanja i snagom veze

By

Nedavna studija koju su sproveli inženjeri na Univerzitetu Campinas u Brazilu bacila je svjetlo na jedinstvene karakteristike udarnih kratera pronađenih na Zemlji i drugim nebeskim tijelima. Izvođenjem simulacija udara, tim je otkrio da na karakteristike kratera utiču svojstva i objekta koji udara na površinu i mjesta gdje se udar dogodio.

Prethodna istraživanja su pokazala da udarni krateri dolaze u različitim oblicima, s razlikama u dubini, veličini polja krhotina i prisutnosti podignutog ruba. Međutim, malo je urađeno da se istraže razlozi iza ovih varijacija. Kako bi riješio ovaj jaz u znanju, istraživački tim je razvio simulaciju koja je uzela u obzir različite faktore koji bi mogli utjecati na ishod udarnog događaja koji uključuje manja tijela koja se sudaraju s većim.

Tim je kreirao virtuelne projektile nalik grejpfrutima koristeći hiljade sićušnih sfera različite gustine. Oni su također modelirali mete na sličan način. Primenjujući principe fizike na svoje simulacije, istraživači su bili u mogućnosti da istraže efekte faktora kao što su gustina udarca, brzina, brzina okretanja i ugao udara.

Iz simulacija su se pojavili neki zanimljivi trendovi. Na primjer, brže rotirajući projektili koji su se razbili pri udaru imali su tendenciju raspršivanja krhotina po širem području u odnosu na one koji se sporije vrte. Istraživači su također otkrili korelaciju između čvrstoće spoja materijala udarca i rezultirajućeg oblika kratera. Dodatno, jačina veze je utjecala na to da li su materijali iz udarne glave dospjeli do ruba kratera.

Nalazi ove studije mogli bi imati implikacije za dalja istraživanja specifičnih kratera i njihovih jedinstvenih karakteristika. Koristeći simulacijski model koji je razvio tim, naučnici mogu steći dublje razumijevanje o tome kako se određuju različite karakteristike udarnih kratera.

Iako ova studija pruža vrijedan uvid u faktore koji oblikuju udarne kratere, buduća istraživanja će nastaviti da istražuju druge varijable koje mogu utjecati na ove pojave.