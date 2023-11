By

Walmart এবং Walmart মধ্যে পার্থক্য কি?

ঘটনাগুলির একটি আশ্চর্যজনক মোড়ের মধ্যে, একই নামের দুটি খুচরা জায়ান্ট বাজারে আবির্ভূত হয়েছে, যা ভোক্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। ওয়ালমার্ট, সুপরিচিত আমেরিকান বহুজাতিক খুচরা কর্পোরেশন, এখন নিজেকে একই নামে আরেকটি সত্তার সাথে স্পটলাইট ভাগ করে নিচ্ছে। কিন্তু এই দুটি Walmart সত্ত্বা মধ্যে পার্থক্য ঠিক কি? আসুন বিস্তারিত মধ্যে ডুব.

ওয়ালমার্ট কর্পোরেশন:

প্রথম এবং আরও পরিচিত ওয়ালমার্ট হল বিখ্যাত খুচরো কর্পোরেশন যা স্যাম ওয়ালটন দ্বারা 1962 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেন্টনভিলে, আরকানসাসে এর সদর দপ্তর সহ, ওয়ালমার্ট কর্পোরেশন বিশ্বব্যাপী হাইপারমার্কেট, ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং মুদি দোকানের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। এটি পণ্যের বিস্তৃত পরিসর, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং অনলাইন এবং অফলাইনে ব্যাপক উপস্থিতির জন্য পরিচিত।

Walmart Inc.:

দ্বিতীয় ওয়ালমার্ট বাজারে তুলনামূলকভাবে নতুন প্লেয়ার। Walmart Inc. একটি কানাডিয়ান প্রযুক্তি কোম্পানি যা একটি উদ্ভাবনী ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অফার করে। এটি ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে একটি নিরবচ্ছিন্ন অনলাইন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করে খুচরা শিল্পে বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্য। যদিও এটি আমেরিকান রিটেল জায়ান্টের মতো একই নাম শেয়ার করে, Walmart Inc. হল একটি স্বাধীন সত্তা যার সাথে Walmart কর্পোরেশনের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন:

প্রশ্ন: Walmart Corporation এবং Walmart Inc. সম্পর্কিত?

উত্তর: না, ওয়ালমার্ট কর্পোরেশন এবং ওয়ালমার্ট ইনকর্পোরেটেড পৃথক সত্তা কোন সংযোগ বা অধিভুক্তি নেই৷

প্রশ্ন: আমি কি Walmart Corporation এবং Walmart Inc. উভয়েই কেনাকাটা করতে পারি?

উত্তর: হ্যাঁ, আপনি উভয় প্রতিষ্ঠানেই কেনাকাটা করতে পারেন। Walmart কর্পোরেশন ফিজিক্যাল স্টোর পরিচালনা করে, অন্যদিকে Walmart Inc. একটি অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম অফার করে।

প্রশ্ন: ওয়ালমার্ট উভয় প্রতিষ্ঠানেই কি পণ্য এবং দাম একই?

উত্তর: পণ্যের অফার এবং দাম ওয়ালমার্ট কর্পোরেশন এবং ওয়ালমার্ট ইনক এর মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। সঠিক তথ্যের জন্য প্রতিটি সত্তার ওয়েবসাইট চেক করা বা তাদের নিজ নিজ দোকানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: Walmart Inc. কি তার কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে?

উত্তর: একটি ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি কোম্পানি হিসাবে, Walmart Inc. এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার এবং ভবিষ্যতে আরও গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে৷

উপসংহারে, যদিও উভয় সংস্থাই "ওয়ালমার্ট" নামটি ভাগ করে, তারা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক। Walmart কর্পোরেশন হল সুপ্রতিষ্ঠিত খুচরো দৈত্য, অন্যদিকে Walmart Inc. একটি কানাডিয়ান প্রযুক্তি কোম্পানি যার লক্ষ্য তার অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে খুচরা শিল্পে বিপ্লব ঘটানো। সুতরাং, পরের বার আপনি যখন কাউকে ওয়ালমার্টের উল্লেখ করতে শুনবেন, তখন নিশ্চিত করুন যে তারা কোন ওয়ালমার্টের কথা বলছে, কারণ দুটির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখযোগ্য।