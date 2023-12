দ্য লাস্ট অফ আস পার্ট 2 রিমাস্টারে অবশেষে এলির শেষ নাম প্রকাশ করা হয়েছে

The Last of Us Part 2-এর একটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত রিমাস্টার সংস্করণ, যা 19 জানুয়ারী, 2024-এ প্রকাশিত হতে চলেছে, গেমের নায়ক এলি সম্পর্কে একটি উত্তেজনাপূর্ণ আবিষ্কার করা হয়েছে৷ আসল গেমটি এলির শেষ নাম সম্পর্কে ভক্তদের সাসপেন্সে রেখেছিল, তবে এটি শেষ পর্যন্ত রিমাস্টার করা সংস্করণে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নতুন roguelike মোডের জন্য একটি ট্রেলারের মাধ্যমে ব্রাউজ করার সময়, টমডার্নেল নামে একজন রেডডিট ব্যবহারকারী একটি ছোট বিবরণ দেখেছেন যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটি এলির স্পেস স্যুটে একটি নাম ট্যাগ ছিল, সবেমাত্র দৃশ্যমান কিন্তু "ই" হিসাবে পাঠযোগ্য। উইলিয়ামস।" এই আবিষ্কারটি এলির পুরো নামের প্রথম ইন-গেম নিশ্চিতকরণকে চিহ্নিত করে।

মজার ব্যাপার হল, The Last of Us Part 2-এর ডেভেলপার, Naughty Dog এর আগে সহ-সভাপতি নিল ড্রুকম্যানের সাথে সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে এবং ডিজাইনের নথিতে এবং জাপানি গেম ম্যানুয়ালের মাধ্যমে এলির শেষ নাম প্রকাশ করেছিলেন। যাইহোক, এই প্রথম যে এটি আসলে গেমের মধ্যেই দেখানো হয়েছে।

গেমটির রিমাস্টার করা সংস্করণটি নো রিটার্ন রোগুইলাইক মোড প্রবর্তন করে, যেখানে খেলোয়াড়রা ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে গিয়ে বিভিন্ন মানচিত্র জুড়ে শত্রুদের তরঙ্গের সাথে লড়াই করতে পারে। বোনাস হিসেবে, এলির স্পেস স্যুট এই মোডে পোশাক হিসেবে পাওয়া যাবে, যা খেলোয়াড়দের চরিত্র কাস্টমাইজেশনের সাথে কিছু সৃজনশীল স্বাধীনতা উপভোগ করতে দেয়।

The Last of Us Part 2: Remastered শুধুমাত্র গেমটিকে PlayStation 5-এ নিয়ে আসে না বরং বেশ কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে ডেভেলপার কমেন্টারি সহ তিনটি লস্ট লেভেল, গিটার ফ্রি প্লে, গ্রাফিকাল এনহান্সমেন্ট, ডুয়ালসেন্স ইন্টিগ্রেশন এবং আরও অনেক কিছু। প্লেস্টেশন 4-এ গেমের মালিক যারা ইতিমধ্যেই প্লেস্টেশন 5 সংস্করণে আপগ্রেড করতে পারেন অল্প খরচে।

দ্য লাস্ট অফ ইউ সিরিজের ভক্তরা অবশেষে এলির শেষ নামকে ঘিরে জল্পনার অবসান ঘটাতে পারে। রিমাস্টার করা সংস্করণের আসন্ন প্রকাশের সাথে, খেলোয়াড়রা এলির জগতে আরও গভীরে যাওয়ার এবং তার চরিত্রের নতুন দিকগুলি উন্মোচন করার সুযোগ পাবে।